Uzun yıllardır dirençli epilepsi hastalığıyla boğuşan 20 yaşındaki Elif Celayir, Bursa Şehir Hastanesi’nde 3 saat süren ameliyat sonunda sağlığına kavuştu.

Uzun yıllardır dirençli epilepsi hastalığıyla boğuşan 20 yaşındaki Elif Celayir, Bursa Şehir Hastanesi’nde 3 saat süren ameliyat sonunda sağlığına kavuştu.

Iğdır’da yaşayan 20 yaşındaki Elif Celayir, yaklaşık üç yıl önce epilepsi nöbeti geçirince, ailesi hastalıktan kurtulması için araştırmalara başladı. Ailesi ile birlikte İstanbul ve Ankara’da birçok hastaneye başvuran Celayir, istediği sonucu alamayınca soluğu Bursa Şehir Hastanesinde aldı. Burada yapılan inceleme ve tetkikler sonucu ameliyat kararı alınırken, Beyin Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Ali Ekici tarafından başarıyla yapılan ameliyat sonucu Celayir, hastalıktan kurtuldu.

Hastanın uzun yıllardır dirençli epilepsi teşhisiyle başka hastanelerde takip edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ekici, “Hastamız bize geldiğinde epilepsi cerrahisi yapılması gerekiyordu. Bu tür hastaların tedaviye ulaşmada sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Sadece cerrahi ekibin olması gerekmiyor, çok ciddi nöroloji desteği gerektiren bir konu. Hastaların cerrahi kararı Epilepsi konseyinden çıkıyor. Nöroloji, nöropsikiyatri, radyoloji, nükleer tıp ve beyin cerrahisinin bir arada olduğu multidisipliner işbirliği gerekiyor. Bizim burada güçlü bir nöroloji ekibimiz var. Hastanın durumunu nöroloji ile görüşüp, kısa sürede ameliyatını başarıyla yaptık ve epilepsi odağını çıkarttık” dedi.

Hastanın ameliyat sonrası durumunun gayet iyi olduğunu bildiren Prof. Dr. Ekici, bundan sonraki süreçte nöroloji ekibi tarafından takibinin yapılacağını belirtti.