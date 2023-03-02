Epilepsi nöbeti geçirdiği için direksiyon hakimiyetini kaybettiği öne sürülen sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Alipaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hastane istikametinden Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden K.Ö. idaresindeki 59 ZL 072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmalarının devam ettiği kazılan kapalı alana düşerek iş makinesine çarptı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kullandığı otomobil, yol çalışmalarının devam ettiği Bülent Ecevit Bulvarı’nda kapalı alana düşerek iş makinesine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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