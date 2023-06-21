Artvin’in Borçka ilçesinde çamaşır asarken nöbeti gelen epilepsi hastası kadın balkandan asılı kalınca yardımına komşuları yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Maradit Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 5. katında oturan epilepsi hastası F.A. adlı kadın, çamaşır astığı sırada epilepsi nöbeti geçirdi. Balkondan asılı kalan kadın, uzun süre çamaşır iplerine tutunarak hayatta kaldı.
Etrafta bulunanların feryatları eşliğinde epilepsi hastası kadının yardımına komşuları yetişti. Kadın balkondan düşmekten son anda kurtarıldı.