Eskişehir’de bir kestane satıcısının epilepsi krizi geçirmesinin ardından yaşanan olay, vatandaşların, çevre esnafın dayanışma ve yardımlaşma duygularının güzel bir örneği oldu. Zihinsel özürlü de olan vatandaşın kriz geçirip yere düşmesinin ardından koşanların bazısı ilk sağlık yardımı yapmaya çalıştı, bazısı yere dağılan kestaneleri topladı, bazısı sağlık ekiplerini çağırıp destek olmaya çalışırken, hastaneye kaldırılan kestanecinin tezgâhını bir esnaf sahip çıktı, ailesini aradı.

Eskişehir’de bir kestane satıcısının epilepsi krizi geçirmesinin ardından yaşanan olay, vatandaşların, çevre esnafın dayanışma ve yardımlaşma duygularının güzel bir örneği oldu. Zihinsel özürlü de olan vatandaşın kriz geçirip yere düşmesinin ardından koşanların bazısı ilk sağlık yardımı yapmaya çalıştı, bazısı yere dağılan kestaneleri topladı, bazısı sağlık ekiplerini çağırıp destek olmaya çalışırken, hastaneye kaldırılan kestanecinin tezgâhını bir esnaf sahip çıktı, ailesini aradı.

Tezgâhına sahip çıkıp dağılan kestaneleri topladılar

Eskişehir Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Doktorlar Caddesi’nde kestane satıcılığı yapan Cengiz Samurah, epilepsi krizi geçirerek bayıldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar bayılan adamın yardımına koştu. Samurah baygın bir şekilde yerde yatarken yardıma gelen çevre esnafı, kestane almak isteyen vatandaşlara hizmet vererek tezgâha sahip çıktı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin arından Samurah’ı hastaneye kaldırdı. Baygınlık geçiren adam ambulansla hastaneye götürülürken çevredekilerin yere düşen kestaneleri toplamaya çalışması dikkatleri çekti.

"Biz elimizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz"

Epilepsi hastası olan Cengiz Samurah iddiaya göre her hafta en az 2 defa bayılıyor. Civarda pastanecilik yapan Behçet Uluaşk, “Kestaneci arkadaşımız ilacını almadığı zaman 3-4 günde bir bayılıyor. Devamlı olarak ilaç almadığını söylüyor. Onun için kendisini uyarıyoruz, ama ilaçlarını almıyor, yine içmiyor. Neden içmediğini kendisine sormak lazım, sebebini bilmiyoruz. Buraya devamlı olarak ambulans geliyor. Çevre esnafı olarak biz de elimizden geldiğince üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

"Abim tedavi edilmiyor, ilaç verip serum bağlayıp geri gönderiyorlar"

Çevre esnafın telefonla haber vermesi üzerine olay yerine gelen ve ambulans gittikten sonra çevre esnaftan birinin bir süreliğine sahip çıktığı kestane tezgâhının başına geçen kardeş Özcan Samurah, abisinin 10 günde 3 defa bayıldığını ve bunun tekrarladığını ifade etti. Hastaneye müracaat ettiklerinde ilaç yazıp geri gönderildiklerini belirten Samurah, “Abim tek başına kalan bir insan, kendisi zihinsel özürlü ve epilepsi rahatsızlığı var. Benim 14 senelik cezaevi hayatım var, korona virüsü sebebiyle izne çıktım. Kendisi tek başına kalıyor, sürekli bayılıyor ve aklı ermediği için gidip tedavi olamıyor. Bayıldığı için buradaki işini yapamamaktadır. Çevredeki insanlar da dâhil olmak üzere herkes onun bayıldığını görüyor. Biz bunu rapor olarak kanıtlayamıyoruz, ilaçların fayda vermediğini anlatamıyoruz. İlaçlar fayda vermiyor. Epilepsi, ilaçlar kullanılsa bile tekrarlayabilen bir hastalık. Bu adam özürlü olduğu için kendisini tedavi ettiremiyor ve zor durumda olduğumuz için benim de elimden bir şey gelmiyor. Hastane görevlileri hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Şimdi yardımcı olan insanlara pek bir şey diyemeyiz, sonuçta burası Doktorlar Caddesi yani kalabalık bir yer. İnsanların şu gördükleri manzarayı anlatması bile bizim için yeterlidir. Bu işin masraflarla alakası yok, hastanenin hiçbir şeyle ilgilendiğini görmedik. Biz onun tedavi edilmesini, hastaneye yatırılıp iyileştirilmesini istiyoruz. Hastaneye yatırmıyorlar, sadece ilaç yazıp gönderiyorlar. Bu adam 10 günde 2-3 defa bayılıyor ve bu tekrarlıyor. Ben buna 2 buçuk senedir şahidim. Acil kayıtlarına bakıldığı takdirde kaç gere geldiğine dair istatistik çıkacaktır. Serumu takıp, ilaç verip geri gönderiyorlar, birazdan yine aynı şeyi yapacaklar” şeklinde konuştu.