SAMSUN (İHA) – Nöroloji Uzmanı Dr. Şule Kefeli Eraslan, epilepsi hastalarının da gebe kalabileceğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Nöroloji Uzmanı Dr. Şule Kefeli Eraslan, epilepsi hastalarının da gebe kalabileceğini söyledi.

Halk arasında ‘sara hastalığı’ olarak da bilinen epilepsi, kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlı ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkan bir sağlık sorunu. Uzmanlar, bu sağlık sorununu yaşayan kadınların özellikle düşündükleri bir konu olan “epilepsi hastaları gebe kalabilir mi?” sorusuna Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Nöroloji Uzm. Dr. Şule Kefeli Eraslan yanıt verdi.

“Epilepsi hastaları gebe kalabilir”

Epilepsi hastalarının da gebe kalabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Eraslan, "Epilepsi hastaları gebe kalabilmektedir. Gebeliği hastaya göre değerlendirmek gerekmektedir. Epilepsi hastalarında nöbet sıklığı, nöbet şekli, nöbetin süresi, bu nöbetler için hangi ilaç tedavisi yapılıyorsa bu bulgular değerlendirildikten sonra gebelik planlanabilmektedir” dedi.

Gebelikte ilaç kullanımına da değinen Eraslan, “Gebelikte epilepsi nöbet sıklığı bazen artabilmekte bazen de aynı kalabilmektedir. Gebelikte bazı epilepsi ilaçları kullanılabilmektedir. Bebek açısından düşük riskli ilaçlar, uygun dozda ve uygun aralıkta kullanılabilmektedir. Uygun ilaç tedavisi ile gebelik esnasında oluşabilecek uzamış nöbetlerden ya da nöbet esnasında oluşabilecek düşme riskinden gebe korunmuş olmaktadır. Epilepsi hastalığını iyi yönetmek ve gebelik başlamadan önce ya da yapılması gerekenleri planlamak için doktor ve hasta birlikteliği şarttır” diye konuştu.