Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının arz güvenliğini sekteye uğratmaması amacıyla 1 Nisan'da başlattığı azami uzlaştırma fiyat mekanizmasını 6 ay daha uzattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının arz güvenliğini sekteye uğratmaması amacıyla 1 Nisan'da başlattığı azami uzlaştırma fiyat mekanizmasını 6 ay daha uzattı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Küresel enerji krizi Avrupa’yı tehdit ediyor. Bizim 6 ay önce uygulamaya başladığımız bu geçici mekanizma başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi tarafından da uygulamaya alınıyor. Kurulumuzun kararı ile 6 ay daha özellikle kaynak maliyet artışı nedeniyle üretim yapamayan santrallerin arz güvenliğine katkısını sağlayacağız” dedi.

Yaklaşan kış ayları öncesi başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi enerjide hem arz güvenliğini sağlamak hem de tüketicileri yüksek maliyet artışlarından koruyabilmek amacıyla yeni tedbirleri devreye sokuyor. Bu tedbirlerden biri de azami uzlaştırma fiyat mekanizması. 6 ay önce aldığı kararla bu mekanizmayı devreye alan EPDK, uygulamayı 6 ay daha uzatma kararı aldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada, küresel enerji krizinin Avrupa ülkelerini yeni tedbirler almaya ittiğini hatırlattı. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile arz güvenliğinin sağlanması ve maliyet artış ihtimallerinin tüketiciye yansıtılmamasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Hamdolsun ilk 6 aylık uygulamamız sonucunda hiçbir santral kapanmadı ve arz güvenliği sıkıntısı yaşamadık. Ancak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Hem serbest piyasa yapısını koruyacağız hem de içinden geçtiğimiz dönemin doğasına uygun önlemleri almaya devam edeceğiz. Artan hammadde fiyatları sebebi ile yüksek maliyetle elektrik üreten santrallerin- ki büyük bir istihdam kaynağı bu santraller- kapanması Türkiye’nin arz güvenliğini sekteye uğratabilir. Bu durum tüketicilerimiz için hem maliyet yükü hem de olası kesintiler anlamına gelebilir. Buna izin veremeyiz. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile piyasalarımızdaki dengeyi gözetmeye devam edeceğiz” dedi.

İthal ürün maliyetlerindeki yüksekliğin piyasa fiyatlarını hala çok yüksek seviyede tuttuğunu kaydeden Yılmaz, kanunun verdiği yetki ile uygulanan bu kararın enerji piyasalarının adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir "emniyet sübabı" olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Küresel enerji krizi Avrupa’yı tehdit ediyor. Bizim 6 ay önce başladığımız bu geçici mekanizma başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi tarafından da uygulamaya alınıyor. Kurulumuzun aldığı kararla 6 ay daha özellikle kaynak maliyet artışı nedeniyle üretim yapamayan santrallerin arz güvenliğine katkısını sağlayacağız. Tüketicilerimizi de artan olağanüstü maliyet artışlarından korumayı hedefliyoruz. Kurum olarak girdi maliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bu maliyetlerde yaşanan değişiklikleri azami uzlaştırma fiyatlarına da yansıttık. Örneğin ithal kömür fiyatında önemli bir değişiklik oldu ve bu yaşanan değişikliği de azami uzlaştırma fiyatlarını düşürme şeklinde yansıttık. Süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

EPDK tarafından alınan karar ile azami uzlaştırma fiyatları (MWh başına) doğal gaz santralleri için 4 bin 500 TL, ithal kömür santralleri için 2 bin 750 TL, yerli kömür santralleri için 2 bin 50 TL, yenilenebilir kaynaklar için bin 540 TL olarak belirlendi. Serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark 'destekleme bedeli' olarak kaynak bazlı destekleme havuzunda toplanacak. Bu havuzda oluşan gelirin düzenlemeye tabi bütün tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak, tüketicilerin piyasada oluşan artışlardan korunması hedefleniyor.