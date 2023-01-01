Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Batarya depolaması ile yenilenebilir enerji kaynaklarımız artık baz yük santraller gibi çalışacak. Hem daha fazla yerli-yenilenebilir kapasiteyi sisteme dahil edeceğiz hem de emre amade kapasiteyi arttırarak arz güvenliğimizi pekiştireceğiz” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Batarya depolaması ile yenilenebilir enerji kaynaklarımız artık baz yük santraller gibi çalışacak. Hem daha fazla yerli-yenilenebilir kapasiteyi sisteme dahil edeceğiz hem de emre amade kapasiteyi arttırarak arz güvenliğimizi pekiştireceğiz” dedi.

19 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ikincil mevzuat değişikliklerinin ardından EPDK, depolamalı elektrik üretimi çerçevesinde başvuruları almaya başladı.

Depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar kuracakları depolama kapasitesi kadar rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından herhangi bir yarışma yapılmaksızın EPDK’ye önlisans başvurusunda bulunabiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, tahsis edilecek toplam kapasitenin 30 bin megavat civarında olmasına karşın sektörün olağanüstü ilgisiyle karşılaştıklarını açıkladı.

Cumhuriyetin 100. yılında yenilenebilir enerji sektöründe büyük bir yatırım atağı yaşanacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, “Daha önce de vurgulamıştım. Batarya depolaması ile yenilenebilir enerji kaynaklarımız artık baz yük santraller gibi çalışacak. Hem daha fazla yerli-yenilenebilir kapasiteyi sisteme dahil edeceğiz hem de emre amade kapasiteyi arttırarak arz güvenliğimizi pekiştireceğiz” dedi.

Geçen 40 günlük sürede EPDK’ya rekor başvuru ulaştığını ve başvuruların sürdüğünü belirten Yılmaz, tahsis edilebilecek toplam kapasitenin yaklaşık 30 bin megavat civarında olmasına karşın; şimdilik 164 bin 200 megavat kurulu gücünde, 2 bin 753 başvuru yapıldığını bildirdi.

“230 milyar doların 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz”

Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu başvurulardan 72 bin 400 megavat kurulu gücündeki bin 542 adet başvuruyu güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi başvuruları oluşturuyor. 91 bin 800 megavat kurulu gücündeki bin 211 adet başvuru ise rüzgar enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi tesisi çerçevesindeki başvurular. Bu başvuruların toplam yatırım değeri yaklaşık 230 milyar dolar. Daha önce de söylediğimiz gibi mevcut kapasite dikkate alındığında bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz.”

Sürecin işleyişi

EPDK başvurulara ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeye alınan başvurular başvuru sırasına göre ve eksiksiz olması koşuluyla kapasite tahsisi yapılabilmesi için TEİAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilecek. Kapasite tahsisi yapılan başvurular teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ulaştırılacak.

Başvuruda bulunan yatırımcılardan kapasite alanlara diğer yükümlülükleri de sağlamaları halinde EPDK tarafından önlisans verilecek.