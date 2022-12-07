Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret etti.

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret etti.

ZBEÜ’de 6 programın akredite edilmesinin ardından 3 programın akreditasyonu için başvuruda bulunan Ereğli Eğitim Fakültesinin faaliyetlerini incelemek üzere ZBEÜ’ye gelen EPDAD üyeleri, Rektör Özölçer’e de nezaket ziyaretinde bulundu.

1990’ların başından bu yana Türkiye’de öğretmen yetiştiren programların akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapan EPDAD üyesi birim akreditasyon sorumluları Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz, Prof. Dr. Zeynep Deniz Yöndem, Doç. Dr. Burcu Duman, Doç. Dr. Arzu Çevik, Dr. Öğr. Üyesi Önder Eryılmaz ve öğrenci temsilcisi Ezgi Nur Kılıç ZBEÜ’ye Ereğli Eğitim Fakültesindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Dekan Prof. Dr. Soner Yavuz’un fakülte ve ilgili programların faaliyetlerini aktardığı sunumun ardından akreditasyon temsilcileri Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilimler Öğretmenliği ve RPD Eğitimi bölümlerinin başkanlarıyla toplantı düzenledi. İlgili fakültenin tesislerini ve imkanlarını da inceleyen akreditasyon sorumluları Prof. Dr. Soner Yavuz eşliğinde Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i de ziyaret ederek, üniversite ve ilgili fakülte hakkındaki görüşlerini aktardı.

Birim akreditasyon komisyon sorumlularının iki gün daha incelemelerde bulunacağı bildirildi.