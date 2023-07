Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Sinan Aydın’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

“Yeni nesil mesleki eğitimin öneminin farkında”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç ile Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Bülent Seğmen, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan Sinan Aydın’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Küpeli “Öncelikle size yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Eskişehir ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden biri ve yeni sanayi yatırımlarıyla çok hızlı bir büyüme temposu içindeyiz. Buna bağlı olarak sanayimizin nitelikli ve iyi mesleki eğitim almış işgücü ihtiyacı çok hızlı artıyor. Bizde bu ihtiyaca cevap vermek için, 2019 yılında Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini kurduk. Okulumuz halkımızdan ve sanayimizden çok büyük teveccüh gördü, görmeye de devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ilk 100 öğrencimizi bu sene mezun ettik. Hepsi sanayi kuruluşlarına yerleştiler. Eskişehir halkının okulumuza ve mesleki eğitime ilgisi çok arttı. Bu yıl okulumuza 390 yeni öğrenci alacak olmamıza karşın, bin 200 kişi okulumuza girmek için başvurdu. Velilerimiz ve yeni nesil gençlerimiz, mesleki eğitimin öneminin farkında ve geleceğin sanayide olduğunu görüyorlar. İyi eğitim alan gençlerimiz okulumuzdan mezun olduklarında çok iyi maaşlarla çalışma yaşamına atıldılar. İnşallah en kısa sürede sizi de okulumuzda ağırlamak ve okulumuz imkanları sizlere göstermek isteriz” dedi.

“Mesleki Eğitimde Marka Okul Haline Geldik”

EOSB Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç’ta “Yeni görevinizde size başarılar diliyoruz. Mesleki eğitim biz sanayiciler için olmazsa olmaz bir konu haline geldi. Sanayimizin rekabet gücünü arttırmak ve katma değerli ürün üretmek için iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Biz okulumuzu kurarken en büyük amacımızın başında bu konu geliyordu. Okulumuzu tamamen EOSB’nin mali kaynaklarıyla kurduk. 26 bin metrekare kapalı alanda bin 560 kişilik öğrenci kapasitemizle 5 ana dalda sanayimizin ihtiyaç duyduğu öğrencileri yetiştiriyoruz. 5 senede çok büyük yol kat ettik. Bu yıl alacağımız yeni öğrencilerle beraber okulumuzda okuyan öğrenci sayısı bin 413 kişiye ulaşacak. Her sene daha fazla öğrencimizi sanayimize kazandırmaya devam edeceğiz. Her açıdan Türkiye’ye örnek olacak bir okul kurduk. Okulumuzu gezen her yetkili bunu ifade ediyor. Mesleki eğitimde marka bir okul haline geldik” şeklinde konuştu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sinan Aydın ise Eskişehir’de bu önemli göreve atanmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, eğitimin her kademesinde önemli başarılara imza atan Eskişehir’in bu başarılarına yenilerini ilave etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, en kısa sürede Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etmek istediğini, sanayiye ve iş dünyasına eleman yetiştiren, böyle bir okulun Eskişehir için çok büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.