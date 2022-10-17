Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Müdürlüğü ile Frigya Çocukları Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu İşletme A.Ş arasında Eskişehir OSB Yaşam Merkezindeki “Anaokulunun” işletilmesi için 5+5 yıllık sözleşme imzalandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Müdürlüğü ile Frigya Çocukları Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu İşletme A.Ş arasında Eskişehir OSB Yaşam Merkezindeki “Anaokulunun” işletilmesi için 5+5 yıllık sözleşme imzalandı.

Tamamlandığında organize sanayi bölgeleri içerisinde Türkiye’nin tek ve en büyük yaşam parkı “Eskişehir OSB Yaşam Merkezi” içerisinde yer alan anaokulunu sanayicilerin hizmetine sunuyor. Eskişehir OSB Müdürlüğü ile Frigya Çocukları Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu İşletme A.Ş arasında “Yaşam Merkezi Anaokulu” işletme sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas, Eskişehir OSB Müdürü Erhan Tatar, Frigya Çocukları Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serap Erdoğan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tuğba Yörü Acay katıldı.

“Anaokulu sanayicimizin ve çalışanlarımızın hizmetine giriyor”

Törende konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas, “Yaşam Merkezi vizyon projelerimizden bir tanesi. Yaşam Merkezi, Eskişehir OSB’nin ve Eskişehir sanayisinin sosyal dokusunu geliştirecek, önemli bir katkı sunacak ve şehrimizin yeni nefes alanı olacak. Yaşam merkezini tasarlarken bölgemizdeki sanayi tesislerinde çalışan personellerin çocuklarını bırakabilecekleri bir kreş ve anaokulunu da tasarlamıştık. Bina 2 bin 200 metrekare kapalı alan, 500 metrekare açık alan olmak üzere 200 çocuk kapasiteli olacak. Planlar doğrultusunda anaokulunun binasını tamamlayıp, burasının profesyonel eller tarafından işletilmesini istedik. Bu doğrultuda Frigya Çocukları Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu ile bir anlaşma gerçekleştirdik ve işletilmesi için 5+5 yıllık bir sözleşme imzaladık. En kısa sürede binanın kalan eksiklikleri tamamlanıp sanayicimizin, bölgemiz çalışanlarının hizmetine sunulacak. Anaokulu haftanın 7 günü hizmet verecek. Sabah fabrikaya çalışmaya gelen çalışanlar çocuklarını buradaki anaokuluna bırakıp işlerine gidebilecek. Anaokulumuz bölgemize, sanayicimize, çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

“Gelecek yüzyılların çocuklarını yetiştirmek ana hedefimiz”

Frigya Çocukları Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serap Erdoğan, çok değerli bir anlaşmaya imza attıklarını ifade ederek, “Frigya Çocukları Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Tuğba Yörü Acay ile birlikte dünya vatandaşı çocuklar yetiştirmek amacıyla çıkmış olduğumuz yolda eğitimsel sinir bilim temelli öğrenme yaşantıları sunarak, Emotion Coaching- Duygu Koçluğu Mentoru yaklaşımıyla duygulara duyarlı çocuklar yetiştirerek, çocuğun kendi özelliklerini ve yeteneklerini keşfetmesine rehber olacağız. Evrensel değerleri temel alan bir eğitimi anlayışımızla, çevresel sorunlara karşı farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, gelecek yüzyılların çocuklarını yetiştirmek ana hedefimiz. Eskişehir OSB Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz anlaşma her iki taraf için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.