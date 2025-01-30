Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) tarafından, Organize Sanayi Bölgesi’nde sokak hayvanların yuvaları toplatılmaya başlandı. Bu duruma tepki gösteren hayvanseverler, sahipsiz sokak hayvanlarının hak ve özgürlüklerini sonuna kadar koruyacaklarını belirttiler.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2019’dan beri Organize Patiler Hayvan Koruma Gönüllüleri ile iş birliği içindeydi. Organize Patiler 5 yıldır bölgede, hayvanların ve çevrenin sağlık sorunlarının çözülerek sahipsiz hayvanların tespit edilmesi ve bölgesinde güven içinde yaşamaları için çalışmalar sürdürüyordu. Bu çalışmalar kısırlaştırmayı artırarak popülasyonun sabitlenmesini sağlayacak olumlu bir seviyeye ulaştırdı. Edinilen bilgilere göre kısa bir süre önce EOSB, Organize Sanayi Bölgesi içindeki tüm işletmelere; sokak hayvanlarının korunmasını sağlayan yuvaların kaldırılacağını, hayvan koruma gönüllülerinin kendi nezdinde yok sayılacağını ve taraflarınca tüm hayvanların toplatılacağını bildiren yazılı bir beyanda bulunması büyük tepki oluşturdu.

Bölge Müdürlüğünden "İlgili sürece karşı çıkan personellere yaptırım uygulanacaktır" uyarısı yapıldı

Tepkiler çerçevesinde Organize Patiler Hayvan Koruma Gönüllüleri’nin, müdürlüğün talimatı ile bölgede kendi yaptıkları yuvaların kepçelerle sökülüp alınmaya çalışmasına izin vermediği belirlendi. EOSB çalışanları ve hayvanseverler arasında tartışmalara yol açan süreç içerisinde EOSB Bölge Müdürü Erhan Tatar tarafından işletme yetkililerine, "İlgili sürece karşı çıkan personellere yaptırım uygulanacağının" belirtildiği bir yazı iletilmesi dikkatleri çekti. Organize Patiler tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir sınırları içinde belediyelere ait bakım evleri kapasitesinin toplamının, Organize Sanayi Bölgesi içindeki sahipsiz hayvanları barındırmak için yeterli olmadığı aktarıldı. Açıklamada, "Bu süreç zarfında el konulan her hayvan itlafa tabii olacaktır" uyarısı yapıldı.

Odunpazarı Barınağının kapasitesinin tam dolu olması, yeni aldığı hayvanların akıbetini sorgulatıyor

Konuyla ilgili olarak, Odunpazarı Hayvan Bakım Evi tarafından yıllardır kendi bölgesinde yaşayan, insana alışkın ve ehlileşmiş sokak hayvanlarının uyuşturucu iğneler ile alındığı ve Organize Bölge Müdürlüğü’nün Bakım Evi ile iş birliği içinde olduğunu beyan ettiği iddiaları ortaya atıldı. Gelen şikayetler doğrultusunda, Bakım Evi tarafından alınan hayvanların hayatından şüphe ve endişe edildiği vurgulandı. Odunpazarı Barınağının kapasitesinin tam dolu olması, yeni aldığı hayvanların akıbetini sorgulatıyor.

"Hayvan severlerden tepkiler çığ gibi büyüyor"

Yürürlüğe giren yeni yasaya göre tüm belediyelere, bakım evleri kurmaları ve var olan bakım evlerinin kapasitesini artırmaları için süre tanınıyor. Ancak buna uyulmadığı durumlarda veteriner hekim, tekniker ve yardımcı personel sayısı yeterli olmayan ve hayvan barındıracak alanı olmayan bakım evlerinin; sahipsiz hayvanlara el koymayı ve müdahale etmeyi sürdürmesi ise kaçınılmaz oluyor. Konuyla ilgili olarak EOSB çalışanları tarafından oluşturulan Organize Patiler Gönüllüleri, dernek olmak adına ilk adımlarını attı. Organize Patiler tarafından yapılan açıklamaya göre derneğin, güçlü yapılanmalarını devam ettireceği ve sahipsiz sokak hayvanlarının hak ve özgürlüklerini sonuna kadar koruyacakları belirtildi.