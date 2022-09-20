Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev’i ağırladı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev’i ağırladı.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul ve Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğundan Yatırım Daire Başkanı ve Kazak Yatırım Ajansından Assylzhan Mirzaliyev ile birlikte Eskişehir OSB’yi ziyaret etti. Büyükelçi Sapiyev, Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Hikmet Çetin, Samet Özkaya, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar ile bir araya geldi.

Eskişehir OSB’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi

Ziyarette Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, kardeş ülke Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev’ı Eskişehir OSB’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Eskişehir OSB’nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Küpeli, Türkiye’nin en büyük 2. OSB’si olan Eskişehir OSB’nin sağladığı pek çok avantajla cazip bir bölge olduğunu söyledi.

“Bu görüşmeler yeni iş birliklerinin doğmasına fırsat sağlayacak”

Görüşmede Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerine değinen Başkan Küpeli, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin artarak devam etmesini arzu ettiklerini söyleyerek, “Kazakistan’ın ekonomik olarak bölgesinde güçlü olmasından bizler büyük memnuniyet duyarız. Kazakistan çok hızlı gelişiyor. Ülkenin çok önemli yeraltı ve üst kaynakları var, bu kaynaklar çok zengin. Bu kaynaklar doğru bir şekilde yatırıma çevrildiğinde kardeş Kazakistan’ın sanayide, ticarette ve üretimde çok güçlü bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Bizler her zaman Kazak kardeşlerimizin yanındayız. Bu görüşmeler inşallah yeni iş birliklerinin doğmasına fırsat sağlayacak” şeklinde konuştu.

“Eskişehirli sanayicileri Kazakistan’da görmek istiyoruz”

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Türkiye’nin kendileri için siyasi, ekonomik, ticari, stratejik partneri olmakla beraber, her şeyden önce gurur duydukları kardeş ülke olduğunu söyledi. Sapiyev, Kazakistan’ın iki ülke arasındaki ticari ilişkinin en üst noktalara taşınabilmesi için Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığını belirterek, "Kazakistan, Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırmakta. Türkiye’nin çeşitli illerinden yatırımcılar ülkemize yatırım yapmakta. Eskişehir’de bizim için büyük önem taşımakta. Bu yatırımcılar arasında Eskişehirli sanayicileri, yatırımcıları da Kazakistan’da görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir OSB’de üretim yapan bazı firmaları ziyaret ederek, yatırımcılara sundukları avantajlar hakkında bilgiler aldı.