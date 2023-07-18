Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli, mayıs ayı yatırım teşvik verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Eskişehir’in ulaşım için yeni çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Başkan Küpeli değerlendirmesinde yatırım artışları yanı sıra ulaşım altyapısındaki sorunlara değinerek, “Yatırımlar artış içinde, sanayimiz iyi bir tempoda büyümeye devam ediyor, bizler sürekli OSB’imizde yeni yatırımcılar için alanlar açıyoruz ama Eskişehir’in yeni çevre yollarına ve OSB’nin acilen demiryolu bağlantısına ihtiyacı var. Ulaşım ağımız bizim büyüme tempomuza cevap vermiyor. Yatırıma başlanmayan her gün hepimiz için ekonomik bir kayıp” ifadelerinde bulundu.

"Mayıs ayında 975 milyon liralık teşvikli yeni yatırım"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, mayıs ayı yatırım teşvik verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küpeli, Eskişehir’de 975 milyon lira tutarında 23 yeni yatırıma teşvik belgesi düzenlendiğini ve teşvik yatırımlarda artışların devam ettiğini belirterek, “Son açıklanan mayıs ayı teşvikli yatırımlar verilerine göre Eskişehir’de 975 milyon liralık, 23 yeni yatırıma teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bu yatırımların 568 milyon liralık kısmı imalat sanayi yatırımlarından oluşuyor. Sadece mayıs ayındaki yatırımlar 300 kişiye yeni iş imkânı sağlayacak. Eskişehir’de 2023 yılının ilk 5 ayında teşvikli yatırımların sayısı 118’e, yatırımların toplam tutarı ise 4,8 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu yatırımlarla 2 bin kişiye yeni iş imkânı sağlanacaktır. 2022 yılının aynı döneminde teşvikli yatırım sayısı 60 ve yatırım tutarı 3,9 milyar lira idi. Bu yıl belge sayısında yüzde 97’lik yatırım tutarında ise yüzde 23’lük bir artış görülüyor” dedi.

"Sanayimiz karayolu ve demiryolu istiyor"

Başkan Küpeli açıklamasında Eskişehir OSB’nin hızla büyüdüğüne, buna ulaşım ağının büyüme temposuna cevap dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerli ve yabancı yatırımcılarımızın özellikle imalat sanayi ve enerji alanında Eskişehir’de ciddi yatırımlar yaptıklarını görüyoruz. Sanayimizin bu büyüme temposu bizleri de çok mutlu ediyor. Bizde OSB olarak yılın ilk 6 ayında 31 yeni yatırımcıya 450 bin metrekare yer tahsis ettik. Muhtemelen sene sonuna kadar 1 milyon metrekare yakın bir araziyi yatırımcıların hizmetine sunmuş olacağız. Biz bu kadar hızla büyürken, ne yazık ki ulaşım altyapımız bizimle aynı hızda gitmedi. Hep gündeme getiriyoruz, sürekli tüm bakanlarımıza konunun önemini hem Eskişehir’e hem de bölge ekonomisine sağlayacağı katkıyı iletiyoruz. Eskişehir’in trafiğini rahatlatacak kuzey ve güney çevre yollarının yapımı konusunda hızla gündeme alınmasını bekliyoruz. Şehrimizin içinden geçen mevcut yol artık bu trafiği insan ve yük yoğunluğunu kaldıramıyor. Eskişehir’e çok acilen yeni çevre yolları lazım, sağ olsun rahmetli eski Maliye Bakanımız Kemal Unakıtan, mevcut yolda iyileştirme çalışmaları ve alt geçitleri yapmamış olmasaydı, bugün çok daha sıkıntılı bir durumda kalacaktık. 10 sene önce yapılan bu yatırımlar da artık Eskişehir’in büyüme temposuna yeterli gelmiyor. Gün ve dakika kaybetmeden biran evvel bu yolların yapımına başlanması lazım. Sürekli dile getiriyoruz, bugün bu işe ilk kazmayı vursanız bile en erken 2 yıl sonra yollar kullanıma hazır gelebilir. Diğer yandan bizim için çok önemli olan OSB’nin demiryoluna bağlantısı konusunda da aynı durum geçerli. Eskişehir bu yatırımları yıllardır bekliyor ve hak ediyor. Sanayimiz kendi gücü ve azmiyle büyümeye devam ediyor, devletimizden tek isteğimiz bize istediğimiz kalite ve standartlarda ulaşım ve lojistik altyapısı sağlansın. Bugün 4 milyar dolara ulaşan ihracatımız, zamanında bu yatırımlar yapılmış olsaydı, belki de bugün en az 6 milyar dolar olacaktı. Yollar ve bağlantılar bir an önce yapılırsa sonuçta kazanan yine devletimiz ve ülkemiz olacaktır. Biz ne kadar çok üretir ve satarsak, bu ülke o kadar daha zengin olacaktır.”