Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar, İzmir Hava Eğitim Komutanı iken Yüksek Askerî Şûra kararı ile Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB hakkında bilgiler veren Başkan Nadir Küpeli, Eskişehir’in ülkenin en köklü sanayi şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Eskişehir’in havacılık sanayinin merkezi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Küpeli, Eskişehir OSB’de üretim yapan firmaların havacılık sektöründe büyük işlere imza attığını ve dünya çapındaki projelere ortak olduğunu vurguladı. Küpeli, havacılık sanayisinin yıllık ihracat tutarının ise 500 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Başkan Küpeli, Orgeneral Kadıoğlu’nun yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise Eskişehir’in havacılığın merkezi olmasına katkı sunan Eskişehir OSB yönetimi ve sanayicilere teşekkürlerini iletti. Eskişehir’in bir evladı olduğunu belirten Orgeneral Kadıoğlu, burada görev yapmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu kaydetti. Eskişehir sanayisinin hızla gelişmesinden ve OSB’deki son yıllardaki hızlı büyümenin ülkemizin güvenli ve güçlü geleceğine büyük katkı sağladığını belirten Kadıoğlu, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.