Bursaspor’un kaptanı Enver Cenk Şahin, Özer Hurmacı’nın takıma katılmasıyla ilgili olarak, “Özer abinin gelmesi bizim adımıza saha içi ve dışı için iyi oldu. Onun tecrübelerinden faydalanacağız. Bu durum çocuklara daha iyi konsantrasyon sergileme fırsatı doğuracaktır. Saha içindeki kalitesini konuşmaya bile gerek yok. Onun oyun aklı bize fayda sağlayacaktır” dedi.

Bursaspor’un kaptanı Enver Cenk Şahin, Özer Hurmacı’nın takıma katılmasıyla ilgili olarak, “Özer abinin gelmesi bizim adımıza saha içi ve dışı için iyi oldu. Onun tecrübelerinden faydalanacağız. Bu durum çocuklara daha iyi konsantrasyon sergileme fırsatı doğuracaktır. Saha içindeki kalitesini konuşmaya bile gerek yok. Onun oyun aklı bize fayda sağlayacaktır” dedi.

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Enver Cenk Şahin, açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılacak olan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki futbolcu, öncelikle ilk yarıyı değerlendirerek, “Bizim açımızdan beklendiği gibi diyebilirim. Çünkü çok genç bir takımız. Tecrübesiz oyuncularla kuruluyuz. Tecrübe kazanmaları için zamana ihtiyacımız vardı. İlk yarıda bunu tamamladık. Şimdi onlar da tecrübelendi. İkinci yarıda onların da gelişimi ile bizi daha iyi bir serüven bekliyor olabilir. Kampı da Bursa’da yapacağız. Antalya’ya gitmeyeceğiz. Burada çok güzel tesisisiniz var. Her imkanımız mevcut. Hocamızın da talimatları ile yoğun şekilde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Gençken bizi dövüyorlardı”

28 yaşındaki futbolcu, kendi performansıyla ilgili de şu açıklamayı yaptı:

“Performansım inişli çıkışlı görünebilir. Çok tecrübesiz takım olduğumuz için istediklerimizi de yapamadık. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Daha iyi olabilir miydim, olamaz mıydım? tartışılır. Her zaman sahaya çıktığım zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ama ikinci yarıda daha iyi bir Cenk’i sahada göstermeye çalışacağım. Bunun da çalışmalarını ekstra şekilde yapıyorum. Takım içindeki arkadaşlarımızla ilişkilerimiz iyi. Eğlenebiliyoruz. Bazen kızıyoruz, bazen seviyoruz. Biz gençken bizi dövüyorlardı. Bunları da yaşadık. Burada böyle bir şey yok elbette. Çok şanslı bir jenerasyon. Bursaspor’da böyle şans bulmak her gence nasip olmaz. Onlar da bu şansı en iyi şekilde değerlendirsin diye elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İnşallah onlar da bunun farkına varıp, daha iyi hale gelip Bursaspor’u hak ettiği yere taşıma yolunda bize yardımcı olurlar.”

“20-30 bin taraftara oynasak..”

Bursaspor taraftarı ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Enver Cenk Şahin, “İyi günde, kötü günde bu sene yola çıktık. Şartların ne kadar zor olduğunun herkes bilincinde diye düşünüyorum. Her şeyi birlikte yaşamalıyız. Sevincin de tepkinin de sınırı olması lazım. Biz bir olduktan sonra bu durumdan çıkabiliriz. Geçen sene bunun faydasını yaşadık. 20-30 bin taraftara oynasak çok güzel olur. Tabii ki şartlar kötü olabiliyor ama her şey ortada. İyi bir takım olarak görünmeyebiliriz ama onların desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah birlik oluruz ve sonuna kadar beraber gideriz” ifadelerini kullandı.

“Stat atmosferleri ve saha zeminleri beni çok zorladı”

Enver Cenk Şahin, TFF 2. Lig’de geçen süre boyunca kendisini en çok zorlayan şeylerin, stat atmosferleri ve saha zeminleri olduğunu belirterek, “Bireysel olarak bakıldığı zaman stat atmosferleri ve saha zeminleri beni çok zorladı. Alışık olmadığım şeylerdi. Konsantrasyon kaybı yaşadım. Kendimi verememe gibi durumlar oldu. Bunlar da bize tecrübe. Bizler de böyle genç bir takımda daha önce abilik görevi üstlenmedik. Bu bizim için de tecrübesizlik. Ama bu 6 ayda bunu da aştık. Artık Bursaspor için daha iyisini nasıl yaparız onu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Özer Hurmacı bizim her zaman kaptanımızdır”

Özer Hurmacı’nın takıma katılmasıyla ilgili de konuşan Enver Cenk Şahin, “Özer abinin gelmesi bizim adımıza saha içi ve dışı için iyi oldu. Onun tecrübelerinden faydalanacağız. Bu durum çocuklara bir tık daha iyi konsantrasyon sergileme fırsatı doğuracaktır. Saha içindeki kalitesini konuşmaya bile gerek yok. Onun oyun aklı bize fayda sağlayacaktır. Hayırlısı olsun” dedi. Kaptanlık konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki futbolcu, “Özer Hurmacı bizim kaptanımızdır. Yönetimle de görüştüm. Yönetim benim devam etmemi istedi. Daha uygun gördü. Böyle bir tasarrufumuz olmadı. Ancak Özer abi her zaman bizim kaptanımızdır. Onun tecrübelerinden ve yeteneklerinden faydalanacağız” cümlelerine yer verdi.