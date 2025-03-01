Adana Demirspor, Bodrum FK maçında ensesine darbe alan Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor, evinde Bodrum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın 33. dakikasında Bodrum FK’da Fredy’in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Puscas ve kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sırasında kaleci Vedat Karakuş ensesine darbe aldı.

Darbe sonucu bayılan Vedat Karakuş, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vedat’ın yerine ise oyuna Murat Eser dahil oldu.