Adana’nın Feke ilçesinde evinde ensesinden altınları için vurulmuş halde bulunan kadının kuzeni, “İki altın için gençliğine değer miydi? Yazık iki tane de çocuğu varmış, o çocuklara üzülüyorum” dedi.

Olay, 22 Aralık günü ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde saat 15.00’te meydana geldi. İddiaya göre, evde tek yaşayan Müyesser Kızıloluk (52) mutfakta ensesinden vurulmuş halde komşuları tarafından bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kızıloluk’u Feke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıloluk Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri ve Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu olayın şüphelisinin Mustafa Kaan Ergen (37) olduğunu belirlemişti. Şüpheli Gaziantep’te altın bilezikleri bozdurduğu sırada yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Kurşuna müdahale edilemiyor”

Müyesser Kızıoluk’un kuzeni Bayram Kızıloluk (58), “Kendisi şuanda yoğun bakımda, sıkılan kurşun hala beyninde, bir müdahalede yapılamıyor. 32-33 gün oldu hala stabil vaziyette yatıyor. Doktorların dediğine göre kurtulması zor gözüküyor. Kurşuna müdahale edemiyorlar” dedi.

“Altın için değer miydi, çocuklarına üzülüyorum”

Şüphelinin olayı altınları çalmak için gerçekleştirdiğini vurgulayan Bayram Kızıoluk, ”Ben Feke’li olarak, Feke’de böyle bir olayla karşılaşmadık. Lanet olsun diyorum, gençlerde böyle şeylere teşebbüs etmesin. Bunun sonu ne olacak ölene kadar cezaevinde yatacak, değer mi? İki altın için gençliğine değer miydi? Kendisini kınıyorum. Yazık iki tane çocuğu varmış o çocuklara da üzülüyorum. Günahtır” şeklinde konuştu.

Bayram Kızıoluk son olarak, ”Adana’da cinayette gelen arkadaşlar bizimle irtibat halindeydi onlara özellikle çok teşekkür ediyorum. Feke emniyetine teşekkür ediyorum. Hiçbir done olmaksızın olayı aydınlattılar, onlar gerçekten çok tebrik ediyorum” ifadelerini aktardı.