Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’da yıkılan ve ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor. İş makineleri aracılığıyla kamyonlara yüklenen molozlar, şehir dışındaki iki ayrı noktaya dökülüyor. Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinin ön tarafındaki dere yatağına dökülen enkaz yığınları, yükselerek adeta moloz dağı oluşturdu.

Tekerlekli sandalyeleri enkaz altında kalan özel kardeşlerin en özel mutluluğu

Tekerlekli sandalyeleri enkaz altında kalan özel kardeşlerin en özel mutluluğu

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