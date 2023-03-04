Cenaze törenine Mukaddes Erva’nın babası Abdullah Aktaş, dedesi Muzaffer Aktaş, ilçe kaymakamı Ali Can Uludağ, belediye başkanı Veysel Aydemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesinde yıkılan apartmanın enkazından yaralı olarak çıkarılmasının ardından 26 gündür haber alınamayan Mukaddes Erva Aktaş’ın (10) hastanede hayatını kaybettiği tespit edildi. 10 yaşındaki Erva’nın cenazesi, memleketi Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesine getirildi. Merkez Camisinde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Mukaddes Erva, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde eşini, 4 yaşındaki kızını, kız kardeşini ve kuzenini kaybeden acılı baba Abdullah Aktaş, bu kez günlerdir aradığı 10 yaşındaki kızı Mukaddes Erva’yı memleketi Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde toprağa verdi.

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