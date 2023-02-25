Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş’taki depremde enkazdan yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki Muhammed ve 13 yaşındaki Hüda’yı Ankara’daki tedavilerinin tamamlanmasının ardından Denizli’ye götürerek anneleri Ahlem Misto ile buluşturdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş’taki depremde enkazdan yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki Muhammed ve 13 yaşındaki Hüda’yı Ankara’daki tedavilerinin tamamlanmasının ardından Denizli’ye götürerek anneleri Ahlem Misto ile buluşturdu.

Ahlem Misto, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde binalarının yıkılması sonucu eşi ve çocukları ile enkaz altında kaldı. Enkaz altından anne Misto ile çocukları 5 yaşındaki Muhammed ve 13 yaşındaki Hüda yaralı kurtuldu. Eşi ise hayatını kaybetti. Enkazdan çıkarılan anne Ahlem Misto, Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, çocukları ise tedavi amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Çocukların sağlık durumlarının iyiye gitmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile yakınları ile iletişime geçilerek, kimlik tespitleri yapıldı. Daha sonra bakanlığın ilgili meslek elemanlarınca yapılan sosyal inceleme sonucunda çocukların, Mersin’deki tedavisinin ardından Denizli’deki kardeşinin yanına yerleşen annelerine teslim edilmesi uygun görüldü.

Depremin ardından günler sonra anne ve çocuklar birbirleriyle hasret giderdi

Hastanede tedavisi tamamlanan Muhammed ve Hüda kardeşler Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından hastanedeki taburculuk işlemlerinin ardından teslim alınarak annelerine kavuşturulmaları için Denizli’ye götürüldü. Muhammed ve Hüda Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde anneleri Ahlem Misto’ya teslim edildi. Depremin ardından günler sonra kavuşan anne ve çocukları birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Aile bundan sonraki süreçte bakanlığın “Çocuklar Güvende” programı çerçevesinde görevli meslek elemanlarından oluşturulan ekipler tarafından takip edilecek ve aileye psikososyal destek sağlanacak.

Bakanlık, depremzede çocuklarının ailelerini tespit etme çalışmalarını sürdürüyor

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonucu refakatçisi olamayan depremzede çocukların ailelerine teslim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Koçyiğit, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonucu refakatsiz çocuk olarak tespit edilen 112 Acil Servisle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne getirilen çocukların güven içerisinde olduğunu belirterek, çocukların ailelerinin tespit çalışmalarının bakanlığın hastanede görev yapan meslek elemanları tarafından yapıldığını anlattı. İl Müdürü Koçyiğit, Muhammed ve Hüda Misto kardeşlerin ailelerinin tespit çalışmalarının SOYBİS, MERNİS ve Milli Eğitim Bakanlığının sistemi üzerinden yürütüldüğünü belirterek, kayıtların ve çocukların ifadelerinin eşleştirilmesi sonucu anneleriyle buluşturulacağını ifade etti.