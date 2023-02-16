11 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta enkazdan sağ kurtarılan Beren Dalkıran’ı kendisini kurtaran asker Mehmetçik ziyaret etti.

11 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta enkazdan sağ kurtarılan Beren Dalkıran’ı kendisini kurtaran asker Mehmetçik ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayımızın Doğal Afet Arama ve Kurtarma Taburu tarafından 11 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta enkazdan sağ kurtarılan Beren Dalkıran evladımız, kendisini kurtaran asker abilerini ziyarete geldi. Kendisine çok teşekkür ediyor, sevgilerimizi gönderiyoruz" ifadelerine yer verildi.