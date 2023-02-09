Büyük yıkıma sebep olan depremde Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdüren ekipler, 81’inci saatte sağ kurtarılan 3 kardeşten biri hayatını kaybetti.

Büyük yıkıma sebep olan depremde Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdüren ekipler, 81’inci saatte sağ kurtarılan 3 kardeşten biri hayatını kaybetti.

Büyük kayıplara sebep faciada enkaz altında kalan depremzedeler kurtarılmaya devam ediyor. AFAD, UMKE ve bölgeye sevk edilen Başiskele Belediyesi arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki çalışmalarını sürdürüyor. ’Sesimi duyan var mı?’ çığlıklarına 81’inci saatte ses veren 3 çocuğu kurtarmak için ekipler seferber oldu. 5-8 ve 12 yaşlarındaki Aras, İlker ve Ece Boyar isimli kardeşler enkazdan sağ çıkarıldı. Ambulansa alınan kardeşlerden Ece Boyar yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken diğer kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Vidoyu çeken bir vatandaş ise gözyaşları içinde ekiplere teşekkür etti.