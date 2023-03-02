Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak Kastamonu’ya dönüş yapan Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak Kastamonu’ya dönüş yapan Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, deprem bölgesinde seferber oldu. AFAD ve JAK ekipleri, depremin ardından hemen harekete geçerek bölgede arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Hem Kastamonu AFAD hem de Kastamonu JAK ekipleri, Khramanmaraş’ta sürdürdükleri arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki çok sayıda vatandaşı kurtardı.

Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak Kastamonu’ya dönüş yapan AFAD ve JAK ekiplerini Kastamonu Vali Avni Çakır, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve Kastamonu AFAD İl Müdürü Uğur Minder ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden yaralayan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgede görev alan ekipleri dinleyen Vali Çakır, ekiplere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

“Canlar kurtardınız, insanların dualarının gerçekleşmelerine sizler vesile oldunuz”

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin yaşadıklarını dinleyen Vali Avni Çakır, “Şartlar öyle üst üste geldi ki belki de kış mevsimi son derece rahatta geçen bir kış mevsimi tam o günlere en ağı şartlar denk geldi. Biz yolculuklarınızı da takip ettik, buradan sevk etiğimiz iş makinalarımızın zorlukla ‘Hayatımızda bu kadar fırtına görmedik’ diyorlar. Özelliklede Kahramanmaraş bölgesine gidenler. Sonuç olarak bölgeye ulaştınız. Tabi AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma fark etmiyor, neticede bizim işimiz bu. Zor durumda kalmış her türlü şartta bunun için AFAD olması gerekmiyor normal bir şartta insan veya belli bir bölge zor duruma düşebiliyor. Böyle bir durumlarda sizlerin zaten işiniz, doğanız ve eğitiminiz gereği ilk önce koşanlar sizlersiniz. Bu çerçevede değerli arkadaşlar bende bölgeyi gezdim, gördüm yani böyle bir inşalara AFAD tahmin et dese gitmeden anlayamaz. Kahramanmaraş’ı görmedim ama Hatay’ı gördüm oradaki durum çok daha vahim aslında Kahramanmaraş’ta kötü Adıyaman’da ve Osmaniye. Şuanda hiçbir şey yok gibi görüyorsunuz ama çok ayrı bir tablo var orada. Sonuç olarak çok hummalı bir çalışma sergilendi. Evimizde televizyonlardan uzaktan dualarımızla izledik. Canlar kurtardınız, insanların bu anlamda dualarının gerçekleşmelerine sizlerde vesile oldunuz. Bunun yanı sıra canlı çıkarılmayan vatandaşlarda oldu şüphesiz. Burada psikolojik anlamda buna dayanmakta çok zorlu bir süreç. Tabii orada zamanla da yarışıyorsunuz ve öyle bir ağır yıkım var ki o yıkımın altından canlı çıkartmak çok zor, çünkü 10 katlı bina çökmüş bunun içerisinden çıkardığınız bir insan bile inanılmaz bir olay gibi. Ama tabi siz bunun eğitimini aldınız, o yüzden imkansız görülen yerlerden çok canlının çıkmasına vesile oldunuz televizyonlarda bizde gördük. Çok zorlu şartlarda insani olarak insanlarını hem bedenen hem ruhen çok güçlü insanların bile darmadağın olacağı şartlarda çalıştınız. Üzerinize emanet edilen görevi layıkıyla yerine getirip, evinize tekrar döndünüz. Ben, devletimiz ve milletimiz adına sizlere teşekkürümü sunuyorum. Bugün teşekkür ziyaretini AFAD ve JAK çerçevesinde başlamış olduk. Bundan sonra sırasıyla bölgeye giden gruplarımıza bu şekilde devletimiz ve milletimiz adına teşekkür etmeye devam edeceğiz. Yani şu anda bu görev bitmiş bir görev değil arama kurtarma anlamında bitti ama şu da bir gerçek sizlerde bölgeye gidince daha iyi anladınız” dedi.

“Afetlerde çağrı geldiği zaman herkesin koşması lazım”

Afetlerde çağrı geldiğinde herkesin düşünmeden koşması gerektiğini söyleyen Vali Çakır, “Bu süreç en az 1 yılı geçecek uzun bir süreç. Şuan bölgede arkadaşlarınız görevlerini farklı pozisyonlara göre yapıyor, sizler arama kurtarma ekibi olarak gittiniz ama AFAD’ın sadece arama kurtarma ekibi yok. Beslenme, barınma ve lojistik gibi diğer konulara da giriyorlar jandarma ekipleri de aynı şekilde. Bölgeye belki arama kurtarma için değil ama lojistik anlamda sizde gideceksiniz diğer arkadaşlarımızda gidecek, görev verilirse hepimizde gideceğiz. Dolayısıyla bu bir süreç. Bu anlamda ben sizlerin vasıtasıyla şunları da ifade etmek istiyorum, tüm kamu personelinin bu anlamda bir çağrı geldiği zaman herkesin koşması lazım çünkü bölge gerçekten de bu anlamda her türlü birikimi, bilgisi ve kuvveti olan insanların yardımına ihtiyacı olan bir pozisyonda. Hiçbir şey yapmasak orada bir yemek dağıtsak bile hizmettir yani. Arkadaşlar bölgeyi gördünüz o kadar yaygın ki binlerce insan hatta emniyetten, jandarmadan, AFAD’tan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gönüllülerden orada yüz binlerce insan var ama o sahaya girdiğinizde hepsi kayboluyor gibi oluyor. Birde bu insanların yıpranmalarını yorgunluklarını bölgenin şartlarını biliyorsunuz en azından şu akut döneminde, ora ya da gerekli, bekleyen değiştirmek lazım bu çerçevede ara ara diğer arkadaşlarımızla da yapacağız ve personellerimizi de bu konuda her bakımdan Kastamonu insanı da zaten geçmişinden beri geldiği mayasında da var. Zaten en çok görevliyi en çok kamu personelini bizim göndermemiz lazım. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yaptık” diye konuştu.