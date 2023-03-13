Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın Antakya ilçesinde 36 saat sonra enkaz altından polis memuru Emir Bestami Demirtaş tarafından kurtarılan Mehmet Tekin, yine evleri depremde hasar gören nişanlısı Dilara Kahraman ile Manisa’nın Alaşehir ilçesinde evlendi. Genç çiftin nikah şahitliğini ise damadı enkazdan çıkaran polis memuru Emir Bestami Demirtaş ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Ökzcüoğlu’nun eşi Selin Öküzcüoğlu yaptı. Nikah merasimi sırasında damat ve gelin ile nikah şahitleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde depremzede genç çiftin nikah merasiminde gözyaşları sel oldu. Enkazdan 36 saat sonra bölgeye gönüllü olarak giden polis memuru Emir Bestami Demirtaş tarafından enkazdan çıkarılan ve hem enkazdayken hem de çıktığında sürekli nişanlısı Dilara Kahraman’ı soran damat Mehmet Tekin muradına Manisa’nın Alaşehir ilçesinde erdi.

Gözyaşları sel oldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay’ın Antakya ilçesinde 36 saat enkaz altında kaldıktan sonra bölgeye gönüllü olarak gelen polis memuru Emir Bestami Demirtaş tarafından kurtarılan Mehmet Tekin, yine evleri depremde hasar gören nişanlısı Dilara Kahraman ile Manisa’nın Alaşehir ilçesinde evlendi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra, Alaşehir’de oturan akrabalarının yanına gelen Mehmet ve nişanlısı Dilara Kahraman, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun kıydığı nikahla mutlu sona ulaştı. Cumhuriyet Parkı Fenerbahçeliler Derneği Lokali’nde kıyılan nikahta damadı, Antakya’da kaldığı enkazın altından 36 saat sonra kurtaran gönüllü polis memuru Emir Bestami Demirtaş ve Alaşehir’e geldikleri günden beri kendileriyle sürekli irtibat halinde olan ve ilgilenen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun eşi Selen Öküzcüoğlu nikah şahitliğini yaptı. Gelin-damat ve nikah şahitlerinin göz yaşlarının sel olduğu nikahta konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Gelin ve damat deprem bölgesinden geliyorlar. Hayat devam ediyor. Bir tarafta göz yaşı dökerken, böyle mutlu anlara da şahitlik ediyoruz. Mehmet de 36 saat, eksi 9 derecede kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimizden birisi. Ama Mehmet’in de enkaz altındayken, ilk önce nişanlısının bulunduğu mahalleyi sorduğunu iyi biliyorum. Aklı ondaydı. İşte Allah nasip etti. Onları bu günlere çıkardı" dedi. Başkan Öküzcüoğlu’nun konuşması sırasında gelin ve damat ile nikah şahitlerinin gözyaşlarına hakim olamaması salonda da duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

"Bir evlat kazandım bir de kızım oldu"

Nikah şahitliğini yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun eşi Selen Öküzcüoğlu, "Bir evlat kazandım. Bir de kızım oldu. Bir oğlum, bir kızım oldu. Onların hep mutlu olmalarını istiyorum." diyerek genç çiftin en mutlu günlerine şahitlik yaptı.

"Tüylerim diken diken oldu"

Damat Mehmet Tekin’i 36 saat sonra enkaz altından kurtaran Antalya’da görev yapan ve deprem bölgesine gönüllü olarak giden polis memuru Emir Bestami Demirtaş ise duygularını şu şekilde dile getirdi: "İlk gün olayı duyar duymaz gönüllü olarak Antakya’ya intikal ettik. Daha sonra yaptığımız arama çalışmalarında, iki kardeşin sesini duydum. Daha sonra orada elimizden geleni yapıp, iki kardeşi de canlı çıkarabildik. Mehmet nişanlısını sordu. Bana onun numarasını verdi. Evlerini merak etti. Bende ’Ben seni çıkaracağım, çıkınca sen kendin ararsın’ dedim. Ona umut verdim. Sonra Mehmet ve kardeşini el birliği ile çıkardık. Enkaz altından çıktığında ilk nişanlısını sorunca tüylerim diken diken oldu. İnşallah birlikte daha güçlü olacağız, toparlanacağız."

Damat Mehmet Tekin ve Gelin Dilara Kahraman Tekin ise duygularını anlatmakta zorluk çektiklerini belirterek çok mutlu olduklarını söyledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu nikah merasiminde ayrıca polis memuru Emir Bestami Demirtaş’a yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı bir teşekkür plaketi takdim ederek kendisine teşekkür etti.