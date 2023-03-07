Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan depremin ardından enkazdan yaralı olarak kurtulan 600 çocuğun tedavi amaçlı Adana’ya getirildiğini açıklayan Adana Valisi Süleyman Elban, 59 çocuğun da ailesinin henüz tespit edilemediğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan depremin ardından enkazdan yaralı olarak kurtulan 600 çocuğun tedavi amaçlı Adana’ya getirildiğini açıklayan Adana Valisi Süleyman Elban, 59 çocuğun da ailesinin henüz tespit edilemediğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye’de yıkılan binaların enkazından kurtarılan 600 çocuk, tedavileri için Adana’ya getirildi. Vali Süleyman Elban, sadece 59 çocuğun ailesinin henüz tespit edilemediğini, 20 çocuğun da DNA örneğinin alındığını belirtti. Vali Elban, "Yürekleri sızlatan bir acı gerçek de bu çocukların önemli bir bölümü ampute. Çocuk, kaybettiği organının, tırnak gibi dişi gibi yeniden çıkacağını sanıyor. Bu çok kötü bir durum” dedi.

“Çocukları DNA sonuçlarına göre ailelerine teslim ettik”

Vali Süleyman Elban, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak hareket edip, depremzede çocukları koruma altına aldıklarını ve tedavi gördükleri katlara da muhtemel bir kaçırma girişimine karşı polis yerleştirdiklerini ifade ederken, "Bu çocukların tamamı kayıt altına alındı. Onları, anne ve babaları dışında kimseye teslim etmedik. Yaşı büyük olan çocuklar, anne ve babalarını tanıyor. Yaşı küçük ve özellikle bebekleri de savcı gözetimindeki DNA testleri sonucu göre ailelerine verdik" diye konuştu.

“Çocukları koruyucu ailelere vermiyoruz”

Depremde ailelerini kaybeden çocuk ve bebekler devlet koruması altına alınırken, ‘koruyucu aile’ konusunda yoğun bir talep oluştuğunu aktaran Vali Elban, "Talepte bulunan ailelerin, evlerinin depremde hasar görüp görmediğini dahi inceliyoruz. Enkazdan kurtarılan çocukları, koruyucu ailelere vermiyoruz. Çünkü her an aileleri ortaya çıkabilir" dedi.