Hatay’ın İskenderun ilçesinde saatler sonra enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözü, "Ben okula nasıl gideceğim" oldu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde saatler sonra enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözü, "Ben okula nasıl gideceğim" oldu.

Kahrmanmaraş depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden saatler sonra enkaz altından çıkarılan bir çocuğun ilk sözleri duygulandırdı. 12-13 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen çocuk, enkazdan çıkarılıp sedyeye konulduğunda ilk sözü, "Ben okula nasıl gideceğim" oldu.