Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan evinin enkazından çıkarılan 76 yaşındaki Sabriye Büyükbaş, "Kimsem yok, ailem yıllar önce öldü" dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan evinin enkazından çıkarılan 76 yaşındaki Sabriye Büyükbaş, "Kimsem yok, ailem yıllar önce öldü" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde Antakya’daki evi yıkılan 76 yaşındaki Sabriye Büyükbaş, enkaz altında kaldı. Yıkıntıların arasından kurtarılan Büyükbaş, Kocaeli’de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Büyükbaş ile yeğeni Mehmet Cuma Arıcıoğulları ilgileniyor.

Enkaz altından çıkarıldığını söyleyen Büyükbaş, "Kimsem yok, ailem yıllar önce öldü. Enkaz altında kaldım, ayaklarım kırıldı. Enkaz altında ne zaman çıktığımı hatırlamıyorum. Evimin yaptırılmasını ve bana bir bakıcı bulunmasını istiyorum" dedi.

"Kurtulduğumuza sevinemiyoruz"

Depremi yaşayan Mehmet Cuma Arıcıoğulları ise evlerinin ağır hasarlı olduğunu söyleyerek, "Eşimiz dostumuz enkaz altında kaldı. Akrabalarımızı enkaz altında çıkardık ve Kocaeli’ye kardeşimin yanına geldik. Birkaç gün kardeşimin yanında kaldık, şimdi de KYK’da kalıyoruz. Dayım, halam, halamın çocukları, torunları ve gelini olmak üzere toplam 8 kişiyi toprağa verdik. Çok kötü bir duygu. Kurtulduğumuza sevinemiyoruz. Kendi imkanlarımızla cesetlerimizi çıkardık. Evimiz ağır hasarlı olduğu için tekrardan yerleşemeyiz. Eve ihtiyacımız var, yurtta daha ne kadar kalabiliriz onu da bilmiyoruz. Emekli askerim, 12 yıl görev yaptım, malulen emekli oldum. Şu an çok kötü durumdayız" diye konuştu.