Kahramanmaraş depreminde oğlu babasıyla, kızı annesiyle birbirlerine sarılı olarak bulunan Sarıkaya ailesinin cenazeleri Adana’nın Kozan ilçesinde gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş depreminde oğlu babasıyla, kızı annesiyle birbirlerine sarılı olarak bulunan Sarıkaya ailesinin cenazeleri Adana’nın Kozan ilçesinde gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

İskenderun’da çöken 5 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Mustafa Sarıkaya, eşi Hatice ve çocukları Miraç Rabia ile Şükrü Safa hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada önce anne ile kızını, sonra baba ile oğlunun cansız bedenlerini birbirine sarılmış halde buldu. Enkazdan çıkarılan aile fertlerinin cenazeleri, memleketleri Adana Kozan ilçesi Güneri Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Cenazeler, helallik alındıktan sonra Güneri Mezarlığı’na götürüldü ve cenaze namazı kılınıp yana yana toprağa verildi.

Depremde vefat eden babanın bir gün öncesinde Çukurova Üniversitesinde okuyan kızı Merve’yi Adana’ya getirerek üniversiteye bırakmadan önce kızına bir kazak aldığı öğrenildi. Kızı Merve Sarıkaya da babasının aldığı kazağı giyerek cenaze törenine katıldı. Tek kalan Merve Sarıkaya ise ailesinin mezarına toprak atarak yakınlarıyla gözyaşı döktü. 23 yıldan bu yana İskenderun’da özel bir demir çelik fabrikasında çalışan baba Mustafa Sarıkaya’nın iş arkadaşları da cenaze törenine katıldı.

İskenderun’da çalışan Mustafa Sarıkaya’nın iş yerinden 2 hafta izin aldığı ve deprem günü iş başı yapacağı öğrenildi.

Tatillerinin bir kısmını Kozan’da, bir kısmını da eşinin memleketi olan Osmaniye’de geçiren aileyle ilgili anneanne Rabia Sarıkaya ise gözyaşları arasında, “Güldük, eğlendik, güzel vakitler geçirdik, geri gittiler” diyerek son anlarını anlattı.