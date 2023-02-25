Kırıkkale’de ailesiyle birlikte öğrenci yurdunda kalan 12 yaşındaki çocuk, Hatay’da annesiyle birlikte kaldığı enkazın altından babası tarafından kurtarıldı. Çocuk, enkazda mahsur kalan "Mavi" ve "Limon" isimli muhabbet kuşlarının sağ olarak kurtarılmasını sağladı.

Kırıkkale’de ailesiyle birlikte öğrenci yurdunda kalan 12 yaşındaki çocuk, Hatay’da annesiyle birlikte kaldığı enkazın altından babası tarafından kurtarıldı. Çocuk, enkazda mahsur kalan "Mavi" ve "Limon" isimli muhabbet kuşlarının sağ olarak kurtarılmasını sağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde ikamet eden Harbelioğlu ailesi, sarsıntı esnasında evden çıkmaya çalışırken evlerinin enkazında kaldı. Hüseyin Harbelioğlu, eşini ve oğlunu enkazın altından kurtarmayı başardı. 12 yaşındaki oğlunun ısrarı üzerine Harbelioğlu, enkazda mahsur kalan "Mavi" ve "Limon" isimli muhabbet kuşlarını da sağ olarak çıkardı. Evsiz kalan aile, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

"Taşlar ve demirler üzerimize düştü"

Emel Harbelioğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sırasında oğlu ile birlikte evden çıkmaya çalışırken merdiven boşluğuna düştüklerini belirterek, "Sallandıktan sonra oğlumu odasından çıkardım. Antreye vardığımda deprem hızlanmaya başladı. 5 basamak indiğimde merdiven boşluğuna düştük. Taşlar ve demirler üzerimize düştü" dedi.

"Kıyamet gibiydi"

Alt komşusunun enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden Harbelioğlu, "Ben dedim ki buraya kadar, öldük. Çünkü bina çöktü. Alt komşumuz vefat etti. Ben ikinci katta oturuyorum. Evimiz yerle bir oldu. Eşim geldi, bizi enkazdan çıkardı. Kıyamet gibiydi. Sabah olduğunda ben Hatay’ın o halini görünce kıyametin koptuğunu sandım. Gerçekten de Rabbim bize heybetini gösterdi. İnsanların çığlıkları, yardım çığlıkları, kulaklarımdan gitmiyor. Biz burada iyiyiz Kırıkkale’ye geldik. Allah razı olsun buradaki insanlar bize çok iyi davrandı. Kırıkkale’de bize iyi bakıyorlar. Öğrenci yurdunda kalıyoruz. Allah’a şükürler olsun ki hayattayız. Annemi, yeğenlerimi, çok kişi kaybettim ailede. Dostlarımı akrabalarımı herkesi kaybettim" diye konuştu.

"Onlar için canımı vermeye hazırdım"

Kuşlarını enkazın altında bırakmak istemediğini belirten 12 yaşındaki Süleyman Harbelioğlu, ailesini ikna ederek kuşlarını sağ olarak kurtarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben kuşlarımı bırakmak istemedim. Çünkü kuşlarımı çok seviyorum. Onlar için canımı vermeye hazırdım. Enkazın içine zorla da olsa bir şekilde ailemi ikna edip oraya soktum. Kuşlarımı sağ salim kurtardım. Küçük bir canın ölmesine içim razı olmadım. Minnacık bir canı var. Öyle bir acıyı kaldıramazdı. Kuşum daha bebekti göreceği daha çok şey vardı. Allah’a şükürler olsun ki kuşumu sağ salim yurtta: Benimle birlikte oyun oynuyor. Benim omzumda yurtta geziyor."

"İnşallah bu felaket biter, Hatay ayağa kalkar"

Yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Harbelioğlu, "Bizim burada ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Uzun süreli kalma ihtiyacımızı da sağlıyorlar. Bir şekilde inşallah güzel bir eve de yerleşebiliriz. Öbür depremzede kardeşlerime de buradan Allah yardımcısı olsun diyorum. İnşallah bu felaket biter, Hatay ayağa kalkar" şeklinde konuştu.