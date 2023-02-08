Eskişehir’den Hatay’a desteğe giden Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde görevli sağlık personelleri, felaketin 62’nci saatinde enkazdan çıkarılan 6 aylık bebeği ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti.

Eskişehir’den Hatay’a desteğe giden Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde görevli sağlık personelleri, felaketin 62’nci saatinde enkazdan çıkarılan 6 aylık bebeği ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti.

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve toplam 10 ilde yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor. Her geçen saat enkaz altında yaşam mücadelesi zorlaşırken, arama kurtarma ekipleri tek bir ses duyabilmek için çaba gösteriyor. Umutların yavaş yavaş tükenmeye başladığı şu saatlerde Hatay’ın Ürgenpaşa Mahallesi Asım Sokak’ta yıkılan bir apartmanın enkazındaki çalışmalarda annesi ile beraber 6 aylık bir erkek bebek sağ olarak kurtarıldı. Çalışmaların 62’nci saatinde sağlıklı bir şekilde enkazdan çıkarılan 6 aylık bebek, Eskişehir’den arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla gelen ambulans personelinin ilk muayenesinden geçti. İlk muayenenin ardından 6 aylık bebek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Enkaz altındayken bebeğini emzirerek hayatta kalmasını sağlayan annenin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.