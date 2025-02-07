Kahramanmaraş’taki depremlerde yıkılan binanın enkazından 5 gün sonra kurtarılan yaşlı adam, bir kolu ve bir bacağını kaybetti. Tekerlekli sandalye ile hayata tutunan Mevlüt Nedirli, depremde yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki Billur Apartmanı yıkıldı. Apartmanda yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Nedirli ve ailesi de enkaz altında kaldı. Depremde eşi ve oğlu hayatını kaybederken, Mevlüt Nedirli 5 gün boyunca beton blokların altında yaşam savaşı verdi. Nedirli, kurtarma ekipleri ve oğlunun yardımıyla enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldığında bilinci yerinde olan ve hastaneye kaldırılan yaşlı adamın günlerce sıkışan sağ kolu ve sağ bacağı kangren olduğu için kesilmek zorunda kaldı.

Depremde yaşadıklarını anlatan Mevlüt Nedirli, "Her şey birkaç saniye içinde oldu. Bir anda kendimi karanlıkta buldum. Hareket edemiyordum ama nefes alabiliyordum. Günlerce aç susuz kaldım. Hayatta kalmak için kendi idrarımı içmek zorunda kaldım. Vücudum yavaş yavaş hissizleşiyordu ama umudumu hiç kaybetmedim" dedi.

Protez bacak ve kol, ayrıca kendisine uygun konteyner için destek bekleyen Nedirli, "O gece hanımı yatak odasına yolladım ve ben odamda yazı yazmaya ayrıldım. Birkaç sayfa yazdım, sonra uykum gelmeye başladı. Otururken bir bomba patlama sesi duydum ve bir anda evin duvarları tren vagonu gibi gidip gelmeye başladı. Bir yandan da dua ediyordum. Benim vücudum hatılların arasında sıkıştı ve karanlıklar arasında kaldım. Günde 6 kere idrar yaptığımı saydım ve sonra kendi idrarımı içmeye başladım. Biraz rahatlayıp, ateşim düşmeye başladı. Benim oğlum ve dışardaki kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan çıkarıldım. Sağ kolum ve sağ bacağımı kaybettim. 6 çocuğum vardı, ikisi toprak oldu, hanım da hayatını kaybetti. Rabbime hamdediyorum" diye konuştu.