Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yıkıcı depremde, Adıyaman’ın Yaylakonak beldesine bağlı İncekoz mezrasında enkaz altında kalan bir at, 21 gün sonra canlı çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yıkıcı depremde, Adıyaman’ın Yaylakonak beldesine bağlı İncekoz mezrasında enkaz altında kalan bir at, 21 gün sonra canlı çıkarıldı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde, Adıyaman’ın Yaylakonak beldesine bağlı İncekoz mezrasında bulunan birçok yapı çökmüştü. Mezrada çöken bir evin enkazı altında kalan at, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde enkaz altından 21 gün sonra canlı olarak çıkarıldı. Sağlık durumu oldukça iyi olan ve depremi hafif sıyrıklarla atlatan ata, veteriner hekimler tarafından müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonrasında at, sahiplerine teslim edildi.