Nurdağı’nda görev yapan Mardin itfaiye ekipleri, çalışmalarını yürüttükleri enkaz altından 6. gün 129. saatte, 6 kişilik Aslan ailesini yaralı olarak kurtardı. Yaralılar çıkarılırken, bütün ekipler tekbir getirerek sevinç yaşadı. Yaralılar oluşturulan yaşam koridoruyla ambulanslara bindirilerek, hastanelere sevk edildi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalıştığı enkazdan, 129 saat sonra 6 kişi canlı olarak kurtarıldı.

Hatay’da Yalova ekipleri 1 kişiyi daha enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay’da Yalova ekipleri 1 kişiyi daha enkazdan sağ çıkarıldı

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