Suriye’deki savaştan yaklaşık 10 yıl önce kaçan 9 kişilik aile, Hatay’da depreme yakalandı. Tek katlı evlerinden dışarı kaçmaya çalışırken oğullarıyla birlikte enkazın altında kalan çift, yaklaşık 3 saat sonra komşularının da yardımıyla kurtarıldı. O anları anlatan Ahmed Terras Cerkez, "Enkazda umudumu kesmiştim. ’Tamam öldük, biz ölüyoruz’ dedim oğlum eliyle çabalamaya başladı, enkazdan komşularımızın çabalarıyla çıktık" dedi.

Suriye’deki savaştan yaklaşık 10 yıl önce kaçan 9 kişilik aile, Hatay’da depreme yakalandı. Tek katlı evlerinden dışarı kaçmaya çalışırken oğullarıyla birlikte enkazın altında kalan çift, yaklaşık 3 saat sonra komşularının da yardımıyla kurtarıldı. O anları anlatan Ahmed Terras Cerkez, "Enkazda umudumu kesmiştim. ’Tamam öldük, biz ölüyoruz’ dedim oğlum eliyle çabalamaya başladı, enkazdan komşularımızın çabalarıyla çıktık" dedi.

Geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden olurken yaralı vatandaşların tedavisi de Türkiye’nin birçok noktasında devam ediyor. Yaklaşık 10 yıl önce savaş nedeniyle Suriye’nin Halep kentinden Türkiye’ye göç eden 37 yaşındaki su tesisatçısı Ahmed Terras Cerkez ve Esma Neddef çifti de depreme Hatay Antakya’da yakalandı. Tek katlı evlerinde 7 çocuklarıyla birlikte yaşayan çift deprem anıyla büyük korku yaşadı. Edinilen bilgiye göre ailenin bir kısmı çıkmayı başarırken anne, baba ve bir çocuğuyla enkazın altında kaldı. Ümitlerini kestikleri anda betonu eşelemeye başlayan aile, yaklaşık 3 saatin sonunda komşularının da yardımıyla kurtarıldı. Ailenin sattığı arabanın parasının da enkazın altında kaldığı öğrenildi.

Deprem anını anlatan Ahmed Terras Cerkez, "Biz tekli müstakil evde oturuyoruz, yan tarafımızdaki 5 katlı apartman üzerimize devrildi. Ben eşim ve 3 çocuğumla birlikte oradaydık diğer çocuklarım yan odadaydı, onlara bir şey olmadı. Yıkıldığı an çocuğum kucağımdaydı. Ben ona sarıldım, bütün enkaz benim üzerime düştü. Sadece bir yerden hava almaya çalıştık çünkü havasız kaldık ve boğulmak üzereydik. Oğlum hava almak için eliyle duvarları, yerleri eşelemeye çalışıyordu. Geldiler, elimizle ses çıkartmaya başladık. 2,5-3 saat enkazda kaldık. Enkazda umudumu kesmiştim. ’Tamam öldük, biz ölüyoruz’ dedim oğlum eliyle başladı artık çabalamaya, enkazdan kendi çabalarımız ile çıktık. Komşularımız da geldi çok şükür onların sayesinde çıktık. Çocuğum 1.5 saat havasız kaldı. Ben onu öldü zannettim. Boğazıma sarılıyordu artık kendi çabalarımızla oğlumun ve komşularımın yardımıyla çıktık. Çok şükür Allaha dua ettim sağ çıktığımıza, dua ettim. Enkazdan çıktıktan 4 gün boyunca Hatay’da kaldım. Elimin artık kokusu çıkıyordu çürümeye başlamıştı sonra Adana’ya geldim. Adana’dan uçakla bu hastaneye geldim. Enkazdan kendi kıyafetimizle buraya sığındık. Çok şükür bize yardımcı oldu hayır sahipleri. Şu an istediğim barınma ailem için. Ben arabamı da satmıştım o arabanın parası da enkazın altında kaldı" dedi.