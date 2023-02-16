Diyarbakır’da enkazda kalan anne ve 3 çocuğu memleketleri Mardin’in Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesinde defnedildi.

Diyarbakır’da enkazda kalan anne ve 3 çocuğu memleketleri Mardin’in Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesinde defnedildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, yıkılan binalarda bir yandan arama-kurtarma çalışmaları yürütülürken, diğer yandan enkazdan çıkartılan cenazeler memleketlerine gönderiliyor. Diyarbakır’da depreme yakalanan anne Hacire Çetiner (42), Emir Çetiner (20), Mehmet Emin Çetiner (22) ve Fatime Zehra Çetiner (16) yıkılan Galeria iş merkezi enkazında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda Emir Çetiner’in cansız bedenine depremin 7’nci gününde ulaşılırken, anne Hacire Çetiner, Mehmet Emin Çetiner ve Fatime Zehra Çetiner’in cansız bedenlerine depremin 10’uncu gününde ulaşıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere anne Hacire Çetiner’in doğup büyüdüğü Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesine doğru yola çıktı. Köyde düzenlenen cenaze törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Yetiştiren, İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Şah Aydıner, İlçe Emniyet Amiri Şeyhmus Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgün Bilge, Köy Muhtarı Abdulkadir Abi, Köy İmamı Mehmet Salih Ertekin, kurum amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Depremin 7’nci gününde cansız bedenine ulaşılan Emir Çetiner’in çektiği son videoda dile getirdiği ‘Enkazınla kaldım ben bu beter acılarla’ sözleri ile yürekleri dağlamıştı. Cenaze törenine katılan Çetiner’in arkadaşları mezarın başına geçerek, biz maça gidecektik, mezarına gelmeyecektik sözleriyle herkesi ağlattı. Anne ve 3 çocuğunun cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Kürtçe ağıtlar ve gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlara defnedildi.