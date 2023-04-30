Hatay’da enkaz altında kaldıktan bir saat sonra çıkarılan Sıla Sarıçam, 83 gün sonra geldiği evinin enkazında 18 yaşına girdiği doğum gününde kendisine hediye edilen bilekliği bulunca sevince boğuldu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da enkaz altında kalan 18 yaşındaki Sıla Sarıçam, bir saat sonra yakınları tarafından enkaz altından çıkarıldı. Kolundan yaralanan genç kız, ailesi ile Gaziantep’e gitti. Depremden 83 gün sonra yıkılan binalarının önüne gelen Sıla, enkazı dahi kaldırılan alanda deprem gecesi bilekliğini koyduğu montunun kolunu gördü. Babasının yardımıyla enkazı kazarak montun kalan kısmına ulaşan Sıla, montun cebine koyduğu bilekliği buldu. Sevinci gözlerinden okunan genç kız, evlerinden kurtarabildikleri tek şeyin bileklik olduğunu söyledi.

“Manevi değeri benim için önemliydi”

Depremden sonra yıkılan evlerinin önüne gelerek bilekliğini bulan Sıla Sarıçam, “Oturduğumuz konum burada olduğu için sarı montun kolunu gördüm. Cebinden çıkacağına umutluydum. Buraya gelirken de söylemiştim, bulmadan dönmeyeceğim diye. Birazda enkazda kaldık, bir saate yakın. Sonra Allah’a şükürler olsun iyiyiz. Bu benim 18 yaşında doğum günü hediyemdi. Çok mutluyum. Sorun bunun maddi değeri değil, manevi değeri. Evimizden tek bunu çıkarabildik” dedi.