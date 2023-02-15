Yaşanan depremler sonrası çöken ahırın enkazında ayakları sıkışarak mahsur kalan ineği, Tarım Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Yaşanan depremler sonrası çöken ahırın enkazında ayakları sıkışarak mahsur kalan ineği, Tarım Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Erzincan’ın Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 5 personel 1 araçla deprem bölgesinde saha çalışmalarına hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde Kahramanmaraş başta olmak üzere, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye ve Kilis büyük ölçüde etkilendi. Erzincan’ın Tercan ilçesi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde görev yapan, gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmak isteyen personellerden oluşan ilk grup Doğanşehir ilçesi ve köylerinde depremzedelerin yıkılan ahırlardaki hayvan kurtarma, ölen hayvan yıkılan ahır tespit çalışmalarının yanında gıda yardımı dağıtma çalışmalarını büyük bir özveriyle çalışarak yerine getirmeye çalışıyorlar.

Yaşanan depremler sonrası çöken ahırın enkazında ayakları sıkışan Volkan Konan’a ait inek, Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun süre aç kalan inek otla beslendi.