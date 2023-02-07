Meydana gelen deprem sonrasında şehrin birçok noktasında yaşanılan ev ve bina yıkılmaları sonucunda enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Ekipler, enkaz altında kalan insanları çıkartmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş depreminde yaralanan 11 kişi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi

Kahramanmaraş depreminde yaralanan 11 kişi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi

Adıyaman’da depremin ikinci gününde ekipler, enkazdan insanları çıkartmak için çalışmalara devam ediyor.

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