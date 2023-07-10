Depremin vurduğu Hatay’ın Defne ilçesinde yaşayan Ceylan Karaçaylı, 13 yıllık golden cinsi ’Safir’ isimli köpeğini enkaza dönen şehirde sokak sokak gezerek ve duvarlara astığı afişlerle arıyor.

Depremler sonrası Hatay’da binlerce vatandaş çadır ve konteyner kentlerde yaşamaya başladı. Defne’de yaşayan Ceylan Karaçaylı ve ailesi de ilçede bulunan Uğur Mumcu Parkı’na kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürmeye başladı. Ailenin 13 yıldır yanında olan ve ‘Safir’ ismini verdikleri golden cinsi köpek de deprem sonrası aile ile birlikte yaşamaya devam ediyordu. Karaçaylı’nın ’evladım’ dediği ’Safir’, 29 Haziran’dan itibaren kayboldu. Aile, enkaza dönen şehirde sokak sokak gezerek ve duvarlara astıkları afişlerle aramalarını sürdürüyor. Karaçaylı, köpeğini bulana veya geri getirene ödül vereceğini belirtti.

“Gören, duyan, bilen rabbimin rızası için haber versin”

Gören vatandaşlardan umutla haber beklediğini dile getiren Karaçaylı, "Bizim evladımız o. 13 yıldır, 2 aylıktan beridir bizde olan bir bebeğimiz. Ayın 29’unda Uğur Mumcu Parkı’nda bizim çadırımız bu bölgede, buhar olup uçtu. Bu hayvanı gören, duyan ve bilen bir rabbimin kulu yok. Her arayanın ihbarına gidiyoruz ve devam da edeceğiz. Ödülü de var. Gören, duyan, bilen rabbimin rızası için haber versin. Biz zaten afiş asıyoruz her tarafa numaramız mevcut. O numaralardan bize ulaşırlarsa çok seviniriz” dedi.

“Şu an bu şehirde aramak çok çok zor”

Safir’i bulana ödül de vereceklerini ve enkaza dönen şehirde aramanın zor olduğunu ifade eden Karaçaylı, “Hayvanları seven birisi aldıysa da lütfen bize geri getirsin. Golden 13 yaşında, çipli, kuyruğunda hafif bir kırık var, yaşından dolayı yüzünde beyazlama var, adına çok tepkili ve ismini Safir olarak biliyor. Lütfen ona kemik vermeyin, o yaşından dolayı kemik yiyemez. Onu bize lütfen geri getirin. Şu an bu şehirde aramak çok çok zor. Ödül için rakam vermek istemiyorum ama öyle küçümsenecek bir rakam değil benim içinden geçen” şeklinde konuştu.