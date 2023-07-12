Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkımın etkisi uçaktan görüntülendi. Görüntülerde, devam eden enkaz kaldırma çalışmaları ile birlikte binaların yerlerini alan boş alanlar görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana gelmişti. Antakya ilçesinde de hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları ise halen devam ediyor. Enkazlar kalktıkça da depremin yaşattığı yıkım, her geçen gün ortaya çıkıyor. Hatay’dan İstanbul’a seyahat eden bir vatandaş, enkaz kent Antakya’yı gökyüzünden cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, binaların yerlerini enkazların kalktığı arazilerin aldığı görüldü.

“Her yerin yok olduğu gibi burası da bir dakika dayok oldu”

Evinin bulunduğu arazide çeşitli bitkilerin yetiştiğine değinen Mehmet Ali Nar, “Şu an tabakhane dediğimiz bölgedeyiz. Ayakkabıcı esnafının olduğu yerdi, her yerin yok olduğu gibi burası da 1 dakikada yok oldu. Üzüntülüyüz, nasıl olacak şüphedeyiz. Bizim evin olduğu yerde mısır, domates ve kabak gibi bitkiler yetişti. Boş tarlalara dönüştü, bu durum bizi çok üzüyor” dedi.

Deprem anında adeta kıyameti yaşadıklarını ifade eden Cuma Yavuz, “Doğup, büyüdüğüm ve yetiştiğim sokakları tanıyamıyorum. Biz kıyameti yaşadık, yetkililerden Antakya’yı unutmamalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

Doğup, büyüdüğü sokakları tanıyamadığını dile getiren Mehmet Talip Özyurt da, “Antakya’mızı bu durumda görmekten çok üzüntü duyuyoruz. Artık yaralarımızın sarılması gerekiyor. Çok etkin bir çalışma bekliyoruz burada. Hep evdi buralar, şimdi sokakları tanıyamıyoruz. Burası neresi diye birilerine sormam lazım. Biz bile yabancılaştık memleketimizde” ifadelerini kullandı.