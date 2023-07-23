Depremin vurduğu Hatay’da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı. Depremzede adaylar, sınava son dakikalarda koşarak yetiştiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesine akın etmeye başladı. Yakınları tarafından sınava getirilen adaylar, üst aramasının yapılmasının ardından kontrollü olarak sınav merkezlerine alınmaya başladılar. Saatin 10.00 olmasına dakikalar kalaysa adaylar, sınav merkezine koşarak geldiler. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sınav Merkezi’nde sınava geç kalan olmadı. Adaylar, 120 soruya 130 dakika içerisinde cevap verecek. Hava sıcaklığının etkisini hissettirdiği Antakya’da öğrenciler sınavda ter dökerken, aileler de gölge alanlarda evlatlarını beklediler.

“Tam hazırlanmaya başlamıştım, deprem olduğu için ara vermek zorunda kaldım”

Depremzede aday Çiğdem Şahan, asrın felaketinin ardından kitap bulmakta güçlük çektiğini ifade ederek, “Sınava hazırlanamadım çünkü kitaplarım yanımda değildi. Bulamadım kitaplarımı. Tam hazırlanmaya başlamıştım, deprem olduğu için ara vermek zorunda kaldım. Değişik duygular içerisindeyim. Çok da heyecanım yok” dedi.

“Kızımı şehrin içinden getirmedim, psikolojisi bozulmasın diye”

Kızını sınava getirdiğini ifade eden Cuma Yaşar, “Kızım sınava giriyor, deprem geride kaldı. Kızımı şehrin içinden getirmedim, psikolojisi bozulmasın diye. Zaten psikolojilerimiz alt üst olmuş durumda. Herkesin durumu aynı. Şehrin merkezi enkaz halinde. Bu psikolojiyle çocuklarım nasıl başarır ben de bilmiyorum” şeklinde konuştu.