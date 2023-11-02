Depremin vurduğu Hatay’ın ıssız sokaklarında ‘Şahsi Meselemiz’ isimli sinema filminin çekimleri yapılıyor. Depremin yeniden canlandırıldığı sahnelerin yer aldığı film, asrın felaketini gelecek nesillere aktaracak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesi adeta sessizliğe bürünmüştü. Antakya ilçesinin enkaz içerisindeki sessiz sokakları ‘Şahsi Meselemiz’ isimli sinema filminin çekimleriyle yeniden canlandı. Yapımcılığını Bülent Durgun, yönetmenliğini Gürsel Ateş’in yaptığı filmde; Uğur Çavuşoğlu, İskender Bağcılar, Tolga Kandemir, Cezmi Baskın, Ömer Ahmat, Hilal Anay, Emre Özmen, Melisa Tuncer ve Suzan Aksoy rol alıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da film setini ziyaret ederek oyuncular ve film ekibiyle sohbet etti. Vali Masatlı, yönetmen koltuğuna oturarak çekimleri yakından takip etti. Çekimlerin tamamının Hatay’da yapılacağı filmin 6 Şubat 2024 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.

"Bugün de ‘Şahsi Meselemiz’ bu filmin ilk çekim günü"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asrın felaketinin gelecek nesillere doğru aktarılması gerektiğine dikkat çekerek, “6 Şubat tarihinde bu coğrafya tarihinin en büyük afetini gördü. Tabii bu afetle beraber başta Hatay’ımız olmak üzere depremin etkilemiş olduğu 11 ilimizde derin yaralar açtı. Bu afetin sonuçlarını ortadan kaldırmak için o günden bu tarafa çaba sarf ediyoruz. Tabii doğal olarak bazı şeylerin iyi yansıtılması ve bundan sonraki kuşaklara doğru olarak algılatılması ve aktarılması bakımından da tabii ki sanat camiasının, sanat sektörünün de bu işe dahil olması gerekiyordu. Şimdi Hatay tabii diğer illerimizden çok farklı. Çünkü Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay ili için benim şahsi meselem demiş. Cumhuriyetimizin kurucusudur ama özellikle Hatay’la ilgili böyle bir ifade kullanmış. Tabii bu ifade eden hareketle de bizler bu ulusun, bu milletin insanları olarak bu topraklara her şeyle bağlı olarak Hatay’ın da bizim meselemiz olduğunu göstermek için gayret ediyoruz. Bugün de ‘Şahsi Meselemiz’ bu filmin ilk çekim günü. Başta yapımcı Bülent bey, yönetmenimiz ve Türkiye’nin tüm ekranlarından tanıdığımız sanatçılarla bir aradayız. Onlar da bu sahneleri aslında yeniden canlandırarak bu felaketin ne kadar büyük olduğunu ve bu felaketten bir milletin nasıl tekrar ayağa kalkıp normaline dönmeye çalıştığını göstermeye çalışacaklar, çalışıyorlar” dedi.

Yapımcı Bülent Durgun, çekimlerin ilk günü olduğuna dikkat çekerek, “Filmimizin çekimleri bugün başladı. Sağ olsun sayın valimizin baş mimarlığında, kendisine teşekkür ediyoruz. Buraya kadar gelerek sette bizleri yalnız bırakmadı. Setimiz için sayın valimizin buraya gelmesi büyük bir moral oldu” ifadelerini kullandı.

“Sahneleri, 50 metre ötemizde bu acıyı 8 ay öncesinde sıcağı sıcağına yaşamış insanlarla birlikte çekiyoruz”

Oyuncu Hilal Anay, film esnasında depremzede vatandaşlarla temas halinde olduklarına dikkat çekerek, “Eşini kaybetmiş birini canlandırıyorum. Enkazda ve bir türlü bunu kabullenemiyor, idrak edemiyor, reddediyor sürekli. Onun uyanışını anlatmaya çalışıyorum aslında ve sahneleri oynarken aslında oynamıyoruz, yaşıyoruz. Çünkü 50 metre ötemizde bu acıyı 8 ay öncesinde sıcağı sıcağına yaşamış insanlarla birlikte çekiyoruz. Temas halindeyiz, çok yakınız. Sahne bittiğinde göz göze geliyorum ve o an bir oyuncu için bence tarif edilemez” dedi.