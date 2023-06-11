Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkık binaların enkazlarından toplanan malzemelerle oluşturulan ’Enkaz kafe’ sorumlusu depremzede, kafenin müze olarak kalmasını istiyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde esnaflık yapan ve deprem sonrası çıkan yangında babasıyla yeğenini kaybeden Mehmet Yalçın “Enkaz kafe” isimli yerde vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.

Bölgedeki enkazlardan toparladığı koltuk, masa, bayrak, fotoğraf, oyuncak gibi ürünlerle kafe açan Yalçın, buraya gelen vatandaşlara hizmet veriyor.

Depremde hayatını kaybedenlerin anılarıyla dolu kafeye ilgi artarak devam ediyor. Oluşturduğu kafenin müze olarak kalmasını isteyen Yalçın, “Bu kendiliğinden oluşan bir şey. Kahramanmaraşlılara bir şeyler bırakabilmek düşüncesi ile başlayıp devam ettim. Bulduğum ev eşyalarını toplayıp burada düzenledim. Burada ticari amaçlı hiçbir şey düşünmedim. Ama ileride belki 4-5 tane insana ekmek kapısı olur. İçerisinde herkesin bir parçası var, duygusal anıları var. Resimler oyuncaklar var. Komple enkazdan çıkan malzemeler. Şu an yapın deseler yapamam” dedi.

Kafeye gelen Okan Kölük, “Gerçekten çok büyük bir emekle çaba ile yapılmış bir yer. Buranın bambaşka bir havası var hepsi bir ambiyans ve bizleri sahnenin içine doğru itiyor. Buradaki bir ayakkabının, resmin ve çerçevenin bunlarla beraber bizler de o ambiyans içerisine giriyoruz” diye konuştu.

Bir başka vatandaş Mustafa Akpolat ise, “Doğal otantik bir yer zaten çevrede asılı olan gördüğünüz eşyaları arkadaşımız milletin anısını yaşatmak için toplamış getirmiş. Tabi ki bu şeyleri yaşamasaydık burası hiç olmasaydı” dedi.

İbrahim Sümbül de, “Kardeşimiz burayı çevirmiş enkaz kafe olarak biz de mahalle bizim olduğu için geliyoruz oturuyoruz. Daha önce çok insan vardı buralarda. Şimdi buralarda kimseyi göremeyince duygusal oluyoruz” şeklinde konuştu.