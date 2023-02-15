Kahramanmaraş’taki iki depremin ardından Litvanya’dan gelerek bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan 38 kişiden oluşan ekip, ülkelerine dönmek üzere Adıyaman’dan kalkan askeri kargo uçağıyla İstanbul’a geldi. Otobüslerle havalimanına götürülen arama kurtarma ekibinin buradan ülkelerine gideceği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye giden 38 kişiden oluşan Litvanyalı arama kurtarma ekibi, askeri kargo uçağıyla Adıyaman’dan İstanbul’a getirildi.

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