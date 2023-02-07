Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremin üzerinden 24 saat geçerken, enkaz yanında yakınlarından gelecek haberi bekleyenler yaktıkları ateşlerin başında sabahladı. Gaziantep merkezde bulunan Gölgeler Apartmanı’nda gece sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kurtarma çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremin üzerinden 24 saat geçerken, enkaz yanında yakınlarından gelecek haberi bekleyenler yaktıkları ateşlerin başında sabahladı. Gaziantep merkezde bulunan Gölgeler Apartmanı’nda gece sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kurtarma çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de büyük yıkım meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremlerde şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606" olduğunu açıkladı.

500’ün üzerinde binanın hasar aldığı ve 4 binanın tamamen yıkıldığı Gaziantep’te vatandaşlar gece eksi 1 dereceye kadar düşen sıcaklık sebebiyle evlerine girmediler, enkazda yakınları bulunanlar ise yakılan ateşlerin başında gelecek bir haber beklediler.

Depremin hemen ardından 3’ü yaralı 8 kişinin sağ olarak kurtulduğu Gölgeler Apartmanı’ndan dün akşam ise 2 ceset çıkartıldı.