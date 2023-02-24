HATAY (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye gönderilen Hakkari ekibi, yaraların sarılması için canla başla çalışırken, enkaz başından ayrılmayan köpekle de dostluk kurdular.

HATAY (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye gönderilen Hakkari ekibi, yaraların sarılması için canla başla çalışırken, enkaz başından ayrılmayan köpekle de dostluk kurdular.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hakkari Valiliği tarafından bölgeye gönderilen ekipler canla başla çalışıyor. Depremin yaşandığı illerde görev yapan Hakkari ekibi; enkaz kaldırma, sağlık, sıcak yemek dağıtımı, çadır kurma ve su dağıtım gibi birçok hizmeti bir arada yürütüyor. 100 kişilik ekip içinde yerini alan Hakkari İl Jandarma Komutanlığından 10 kişilik güvenlik korucusu da Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz çalışması, jeneratör tamir ve hizmeti, su dağıtımı ve ihtiyaç duyulan işleri başarılı bir şekilde yerine getiriyor.

Enkaz başından ayrılmayan can dostla sıcak dostluk

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarında bir köpeğin hareketleri herkesi duygulandırdı. Çalışma yapılırken büyük bir dikkatle ekipleri izleyen köpeğin davranışları, Hakkari güvenlik korucuları tarafından kayıt altına alındı. Hangi noktada enkaz çalışması olursa köpeğin o bölgeye geldiğini ifade eden Hakkari ekibi, bu durumdan çok etkilendiklerini ve köpekle dostluk kurduklarını belirttiler.

Hakkari ekibinin deprem bölgesinde canla başla çalıştığını ifade eden Hakkari Valiliği ise “Gönüllü ve görevli olmak üzere toplamda 933 personel deprem bölgelerinde görev yapıyor. Hakkari Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi yönetiminde, Hakkari halkı tek vücut olup depremden etkilenen bölgelere destek olmak amacı ile maddi ve manevi her türlü imkanlarını seferber etmiştir. Bundan sonra da depremzede halkımızın yanında olmaya devam edecektir” denildi.