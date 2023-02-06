Öte yandan, depremde Gaziantep Kalesi de büyük hasar gördü.

Apartmanda yaşayanların yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Nail Bilen Caddesi’nde çöken bir binadaki kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, enkaz altından ses duydu. Çevredekileri sessiz olmaları konusunda uyaran ekipler, ardından detaylı arama çalışması başlattı.

Şanlıurfa’da enkaz altından 2 kişi böyle kurtarıldı

Şanlıurfa’da enkaz altından 2 kişi böyle kurtarıldı

Gaziantep’te çöken binalarda kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir binanın enkazından ses gelince ekipler pür dikkat kesildi.

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