Gaziantep’te çöken binalarda kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir binanın enkazından ses gelince ekipler pür dikkat kesildi.
Gaziantep’te çöken binalarda kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir binanın enkazından ses gelince ekipler pür dikkat kesildi.
Nail Bilen Caddesi’nde çöken bir binadaki kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, enkaz altından ses duydu. Çevredekileri sessiz olmaları konusunda uyaran ekipler, ardından detaylı arama çalışması başlattı.
Apartmanda yaşayanların yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Öte yandan, depremde Gaziantep Kalesi de büyük hasar gördü.
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