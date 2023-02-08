Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 51 kişi, Kahramanmaraş’tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirilmişti. Yaralılar çevre hastanelere dağıtıldı. 8 yaşında bir kız çocuğu ve ağabeyinin hikayesi yürekleri burktu.

Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 51 kişi, Kahramanmaraş’tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirilmişti. Yaralılar çevre hastanelere dağıtıldı. 8 yaşında bir kız çocuğu ve ağabeyinin hikayesi yürekleri burktu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş’tan aralarında çocukların da olduğu 51 yaralıyı alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, saat 23.10’da Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na iniş yapmıştı. Yaralılar, çevre hastanelere götürüldü.

Yaralıların çoğunluğu Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine götürülürken diğer yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı depremzedelerin tedavileri götürüldükleri hastanelerde devam ediyor.

"Kardeşini kurtarmak için iki gün siper oldu"

Adıyaman’dan uçakla Atatürk Havalimanına gelen Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen depremzedelerden, 8 yaşında bir kız çocuğu ve ağabeyinin hikayesi yürekleri burktu. 2 gün boyunca enkazın altında kalan genç, 8 yaşındaki kız kardeşinin üstüne yatarak siper oldu. 2 gün sonra enkaz altından çıkarılan çocuklardan kızın ayağında ezilme tespit edilirken abisinin ise travma geçirdiği öğrenildi. Enkazdan henüz çıkarılamayan çocukların anne ve babasından ise haber alınamıyor.