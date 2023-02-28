Adıyaman’da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara’da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti. Galatasaray taraftarı olan Cihan; Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü. Eski futbolcu Tanju Çolak da Cihan’ı hastanede ziyaret ederek, imzalı forma hediye etmişti.

Adıyaman’da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara’da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti. Galatasaray taraftarı olan Cihan; Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü. Eski futbolcu Tanju Çolak da Cihan’ı hastanede ziyaret ederek, imzalı forma hediye etmişti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adıyaman’da enkaz altında kalan ve 62. saatte kurtarılan Cihan Emir Parlak yaşamını yitirdi. Ankara’da tedavi altına alınan fakat iki bacağı kaybeden Cihan Emir, aynı zamanda Galatasaray taraftarıydı. Cihan, sarı-kırmızılı futbolcular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu’yla telefonda görüntülü görüşmüştü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de konuşan Cihan Emir, İstanbul’a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemiş, Dursun Özbek de Cihan’a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Tanju Çolak ziyaret etmişti

Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak da Cihan Emir Parlak’ı Ankara’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Çolak, Cihan’a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etmiş ve Florya Metin Oktay Tesisleri’ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü vermişti.