Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları için Hatay’a gelen Antalya Alanya AFAD ekipleri şehirde yıkılmış bir binadan ses duyunca çalışma başlattılar. Saatler süren çalışmanın ardından enkazdan 72 saat sonra 55 yaşlarındaki bir adam kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen depremzede vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay’da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 55 yaşlarındaki bir adam Alanya AFAD ekipleri tarafından 72 saat sonra yıkıntıların arasından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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